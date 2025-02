Víctor Sandoval se aparta de 'Ni que fuéramos' y se despacha a gusto contra sus compañeros: «Prefiero pasar hambre»

Víctor Sandoval lleva un tiempo sin aparecer en 'Ni que fuéramos shhh'. El colaborador protagonizó varios enfrentamientos con algunos de sus compañeros que le costaron, además de un disgusto, que la audiencia pidiera su expulsión del programa.

Ahora se encuentra inmerso en las grabaciones de 'Bake off: famosos al horno' y sobre ello y su futuro en 'Ni que fuéramos' se ha pronunciado en una extensa entrevista en la revista 'Lecturas', en la que ha despotricado a gusto contra algunos de sus excompañeros.

«Por ahora no voy a ir. Los tres días que he ido han sido horribles, pero cuando me vuelvan a llamar para ir fijo ya veré. Pero evidentemente después del listón tan alto con 'Famosos al horno' solo quiero ir a donde se me quiera y que me lo pase bien no donde sufra», aseguró.

«Hay personajes que me hacen sentir incómodo y yo no quiero estar así. Antes criticaban a Rafa Mora, pero ahora es Dios con la gente que hay. ¡JuanMa Fernández! ¿Perdona? No quiero criticar aunque pudiese, pero no se me hace fácil con determinados personajes», confesó.

«Prefiero pasar hambre porque ya estoy acostumbrado. Me quedo en mi casa y que la gente no vea ese lado que no solo tengo yo, que la tiene todo el mundo. Y hablo de cualquier programa. Eso te cuesta tener deudas porque el teléfono no suena continuamente».

Belén Esteban y María Patiño se han librado de los ataques. Las dos parecen ser las únicas que se libran de la furia de Víctor, pero si tiene que escoger entre las dos, apuesta por la princesa del pueblo. «Con ella hablo todos los días y la conozco de antes. He compartido realities y de todo. Me pones en un compromiso porque las dos son familia, pero me decido por ella».