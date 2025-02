Iker Casillas anuncia acciones legales tras salir a la luz sus conversaciones subidas de tono con Claudia Bavel: «Que la justicia determine»

Amigo de Bárbara Rey desde hace 40 años, como le gusta presumir, Pipi Estrada ha sido uno de los rostros conocidos que no se ha querido perder la fiesta sorpresa que Sofía Cristo ha organizado a su madre para celebrar por todo lo alto su 75 cumpleaños.

"Está para entrar a vivir todavía, para entrar a vivir y para quitarle los plásticos a los muebles. Yo conozco a María y conozco a Bárbara. Conozco a las dos. María es entrañable, es cariñosa, es afectiva, es generosa. Y Bárbara es más personaje, sin perder su esencia. Pero, evidentemente, es la artista, es la vedette, es historia viva de este país. Por muchos motivos, por muchas razones y porque todos ya lo hemos contado. Pero, bueno, ella es fantástica y se merece lo mejor" ha comentado con una gran sonrisa.

Un día inolvidable en el que Pipi se ha acordado de la ausencia más sonada en la fiesta -aunque esperada-, la de Ángel Cristo Jr. y no ha dudado en arremeter contra él por el "golpe emocional" que ha dado a su madre: "Ha sido terrible, tremendo, eso es lo peor le puede hacer un hijo a una madre. Esa traición, esa deslealtad, ese desafecto". "A mí me parece que Ángel ha estado horroroso y le conozco desde pequeñito. Pero yo creo que, al final, la codicia te hace perder los valores y, al final, sus valores han sido el color de los billetes" sentencia.

Cambiando de tema, el periodista deportivo se ha pronunciado sobre las declaraciones de Claudia Bavel en '¡De Viernes!', contando al detalle cómo fue su relación con Iker Casillas y mostrando los mensajes 'subidos de tono' que le enviaba el exfutbolista, y ha revelado la decisión que ha tomado el ex de Sara Carbonero tras la entrevista.

"El melón ha sido un melonazo total, ha estado torpe. Ha disfrutado su momento, pero ha estado torpe. Y sobre todo, ha estado torpe porque no ha sabido, no sé, encontrar el momento, manejar el momento bien, pero bueno, ya es mayorcito" apunta, asegurando que tras estar "en e ltúnel de la muerte" -cuando sufrió un infarto en 2019- "ha visto la luz y está en una fase de su vida que le apetece disfrutar, le apetece vivir y bueno, y todo lo que se menea y todo lo que se mueve cuando le gusta, pues se le ponen las orejas como a los pastores alemanes, en estado de alerta".

Y, a pesar de que intenta no entrar al trapo de lo que se dice sobre su vida amorosa, Pipi desvela que en este caso sí lo hará y ya está "estudiando una demanda" contra Claudia: "Es posible que se la ponga porque el otro día nombró a su hijo, dijo que fue a un torneo con su hijo. Yo creo que ahí la chica no estuvo... hablar de Iker, pero eso de que Iker fue a un torneo con su hijo, le llamó en el mismo pueblo del que era ella... podemos disfrutar, podemos reírnos, pero cuando se nombran a menores hay que tener más cuidado. Esta chica, Claudia, se ha equivocado. Me ha dicho que va una demanda para adelante. Que la justicia determine" ha concluido.