«Traes unha cantiga?» mergúllase na música da comarca de Bergantiños

A segunda tempada do concurso «Traes unha cantiga?» daralle visibilidade mañán (TVG, 17.45 horas) aos cantos de taberna máis populares da comarca coruñesa de Bergantiños.A través do concurso, tres grupos defenderán que a súa cantiga sexa recoñecida como a máis popular de Galicia e, tamén, como a mellor interpretada. Hoxe, os elexidos son: A tropa dos Pardo, Farrapos de Cesullas e Raigañas.

A tropa dos Pardo é un grupo formado por membros dunha mesma familia que levan toda a vida cantando polas rúas e bares de Malpica. Nas datas sinaladas, sobre todo polo Nadal, cantaban na casa e logo saían á rúa a cantar ata altas horas da madrugada. Seguiron con esa tradición e, dende hai moitos anos, nas fins de semana percorrer as tabernas de Malpica cantando.

Escollen para interpretar no programa «A dorniña», porque teñen con ela unha historia especial: un coñecido ao que lle gustaba moito esta peza, pasoulle a letra e estaba aprendendo a tocar o acordeón coa ilusión de tocala con eles, pero morreu antes de poder facelo. Esta peza foi composta por Manuel Uhía, mariñeiro de Portonovo.

Doutra banda, Farrapos de Cesullas xurdiu no 2012, pola conmemoración do Día das Letras Galegas, logo de que varios dos membros, afeccionados á música tradicional, foran convidados por unha asociación de Cabana de Bergantiños a participar no seu festival. Dende aquela seguiron tocando xuntos e fóronse unindo máis persoas dos concellos de Cabana de Bergantiños, Ponteceso e Malpica.

Farrapos de Cesullas escolleu a cantiga “Camariñas” por ser moi popular na Costa da Morte. Foi gravada por primeira vez en 1979 polo grupo Petapouco do concello de Camariñas. Hoxe está no repertorio de grupos e músicos como Luz Casal, Luar na Lubre, Astarot ou Treixadura.

No terceiro posto, Raigañas está integrado na asociación cultural do mesmo nome que traballa na recuperación do legado das cantareiras, tocadoras, bailadoras e regueifeiras de Bergantiño. Actualmente colaboran con Mercedes Peón, no espectáculo Ingrávida e, para o ano que vén afrontarán a gravación do seu segundo disco, que chamarase «Baila que podes bailar».

«Amoriños collín» é a cantiga escollidapor Raigañas neste concurso presentado por Noelia Rey.