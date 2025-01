Sandra Barneda se pronuncia sobre su fichaje por 'Supervivientes' como sustituta de Laura Madrueño

'Supervivientes 2025' ya ha comenzado a calentar motores. Uno de los realities más exitosos de Telecinco ya se encuentra cerrando el casting final que determinará quienes serán los concursantes que este año se enfrenten a la aventura.

Un año más, Carlos Sobera y Jorge Javier Vázquez serán los encargados de conducir las galas desde España y Laura Madrueño, la presentadora que se trasladará hasta Honduras para acompañar a los concursantes durante sus meses de concurso.

La que todavía es duda es Sandra Barneda. El año pasado la presentadora condujo algunas galas y espera poder hacerlo de nuevo. «Espero que sí, lo que pasa es que en televisión nunca se sabe. Para mí es el gran reality, están calentando motores, se está cociendo el casting, que sabéis que no es fácil, sobre todo por las pruebas médicas», confesó a los micrófonos de Europa Press.

«No, no me veo. Ya me voy a una isla, entonces ya tengo suficiente», señaló. «Cada uno tiene que encontrar su momento, y creo que cuatro o cinco meses fuera de mi casa sería complicado», aseguró. «Nunca puedes decir no, pero hoy te digo no rotundo».