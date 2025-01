Christian Gálvez destapa lo que ocurrió realmente con la cancelación de 'Pasapalabra' en Telecinco: «El último programa estaba grabado»

Hace unos días Christian Gálvez compartía en sus redes sociales un comunicado en el que anunciaba el fin de su relación con la productora Fénix Media Audiovisual para retomar su actividad con 47 Ronin, su productora original. Un movimiento que marca el inicio de una nueva etapa que afronta con entusiasmo.

Sobre ello y otras cuestiones más se ha pronunciado el presentador en el pódcast de 'Vaya Vaina'. «Mediaset ha vivido una crisis de identidad después de alejarse de los contenidos que le dieron la gloria a Telecinco como 'Sálvame' y con la pérdida de 'Pasapalabra' también. Es decir, se desmoronan cosas que la gente ya por inercia colocaba», asegura.

«Yo creo que los cambios también es verdad que deberían venir en los buenos momentos. Nosotros, cuando hacíamos 'Pasapalabra', hacíamos cambios importantes de pruebas. Y si molaba, lo dejábamos y, si no, besito y se quedaba como estaba. Pero arriesgabas cuando las cosas iban muy bien».

El presentador ha hablado como nunca antes sobre la cancelación de 'Pasapalabra' y lo difícil que fue para él gestionar la situación. «Fue un momento muy complicado. No había pasado nunca lo de la cancelación del programa por una orden judicial. El equipo no estaba preparado y no nos dio tiempo a dar las gracias a la gente por esos trece años, el último programa estaba grabado», confiesa.

El presentador ha desvelado que en un principio, Atresmedia valoró la posibilidad de mantenerle a él como presentador, pero él decidió continuar el Mediaset, esos sí, sin poder volver a ver el programa.«No lo veo, claro. No lo puedo ver, pero me consta por amigos y por gente del público que Roberto Leal es un tío muy solvente y que es el mejor presentador que puede tener ahora mismo el concurso», asegura.