Roberto Brasero se enfrenta al futbolista y terraplanista Javi Poves con un argumento que no esperaba: "Pearl Harbor"

Javi Poves es uno de los nombres de actualidad en el fútbol español. El exfutbolista del Sporting de Gijón y actual entrenador del Colonia Moscardó, del que también es vicepresidente, fue noticia hace un par de semanas por cargar en rueda de prensa contra el fútbol español y la gestión de los filiales. Ahora, este pasado fin de semana, protagonizó una trifulca con un directivo del Cacereño y los focos han vuelto sobre él.

No es la primera ni la segunda vez que Javi Poves es protagonista por sus excentricidades y es que, tras dejar el fútbol con solo 24 años, afirmó retirarse porque "el fútbol es capitalismo y el capitalismo es muerte". Además, entre su ideario también se encuentra el 'terraplanismo', aspecto que ha sido motivo de debate en 'Espejo Público', de Antena 3, y que contó con el protagonista para defender sus argumentos.

"Hasta que no me enseñen cómo se curva el agua en el mar, la Tierra es plana", comentó el entrenador a Susanna Griso en la entrevista. La presentadora no daba crédito y prefirió dar paso a Roberto Brasero: "Tenemos a Roberto Brasero que igual nos puede defender que la Tierra no es plana. Él (Javi) no cree en el Meteosat, que es vuestro instrumento de trabajo diario".

Roberto Brasero no tolera el 'terraplanismo' defendido por Javi Poves

Roberto Brasero en 'Espejo Público' / ANTENA 3

Sin pelos en la lengua, el 'hombre del tiempo' de Antena 3 cargó duramente contra la opinión del exfutbolista se puso de un serio que pocas veces se le había visto: "El otro día con Cristina Pedroche y Alberto Chicote... ¿qué inauguramos? ¿Qué año decían? Feliz 2025, ¿no? ¿Y en el 2025 estamos hablando de si la Tierra es plana o es esférica? Iros a la...".

Así, antes de comenzar su sección, la que estaba previsto comenzar con la borrasca Herminia y los efectos que está causando en Galicia; Roberto Brasero se dirigió al pantallón para hablar del grafismo que en ese momento mostraba: una simulación de cómo sería la tierra si fuese plana.

Allí, argumentó de una forma que dejó sin palabras al propio Javi Poves: "La Tierra es un plato, es plana. Ahí tenemos Japón y ahí tenemos Hawái, y ahí está Pearl Harbor. Año 1941, ¿los japoneses para bombardear Pearl Harbor hicieron todo este recorrido con sus avioncitos en lugar de, si la Tierra es esférica, ir por otro lado? Pero venga ya, hombre".