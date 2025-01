De actor de 'La que se avecina' a conductor de VTC: "Lo he hecho para sobrevivir"

'La que se avecina' es una de las series más reconocidas en España que se estrenó en 2007 y a día de hoy sigue siendo un éxito. Hasta la duodécima temporada narraba las aventuras y problemas cotidianos de la comunidad de vecinos 'Mirador de Montepinar', con personajes como Antonio Recio, Enrique Pastor, Maite Figueroa, Amador Rivas o Fermín Trujillo.

A lo largo de los años han ido pasando diferentes actores, y uno de ellos es Luis Lorenzo Crespo, que interpretó a Ferrán Barreiros, el antagonista de Antonio Recio (Jordi Sánchez).

Además, el madrileño tiene una larga trayectoria televisiva y es que fue presentador en '¡Hola Rafaella!', y actuó en 'Para Elisa', 'Jacinto, Durante, representante', 'Al salir de clase', 'Médico de Familia', 'Hospital Central' o 'Yo soy Bea', entre otras series.

Sin embargo, en mayo de 2022 estuvo en el foco mediático tras ser acusado de haber envenenado a la tía de su esposa. No obstante, un informe forense descartó la muerte por envenenamiento y apuntó a causas naturales.

El pasado jueves, el programa de Ana Rosa Quintana pilló al actor conduciendo un VTC: "No damos crédito a que este actor haya decidido dar un giro a su vida", explicaron desde el formato.

Tras ser contactado por 'TardeAR', Crespo se pronunció al respecto: "Es una cosa que he hecho de forma temporal y no voy a continuar. De hecho, ya no sigo. He estado probando y no me ha terminado de encajar. Al final, estoy dispuesto a trabajar en otra cosa y como si salen cosas de actor, es decir que lo que estoy haciendo es buscarme la vida, porque el juzgado sigue teniendo retenida una cantidad muy importante de dinero y hasta que no se solucione tengo que seguir adelante. Lo he hecho para sobrevivir".