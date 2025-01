La drástica decisión que Telecinco ha tomado con Jorge Javier tras devolver a Ana Rosa a las mañanas

Las tardes de Telecinco no levantan cabeza en lo que a audiencia se refiere. Desde que la cadena decidió cancelar 'Sálvame' no han conseguido dar con un formato que atraiga al espectador. Primero fue 'Viva la vida', que se canceló a los meses de su estreno, pero ahora la cosa no mejora.

Ni Ana Rosa ni Jorge Javier Vázquez han conseguido mejorar las malas cifras de audiencia que llevan meses cosechando. Una situación que ha llevado a Mediaset a tomar una drástica decisión devolviendo a Ana Rosa Quintana a las mañanas, tras año y medio en las tardes. De esta manera, el próximo lunes 3 de febrero regresará ‘El programa de Ana Rosa’ a las 9:00 horas, que dará paso a Joaquín Prat con 'Vamos a ver' a las 13:00 horas.

Pero Ana Rosa no será la única que se enfrentará a cambios en las próximas semanas. Jorge Javier tampoco ha logrado cumplir con las expectativas y, aunque su programa seguirá en emisión, han decidido modificar su horario.

Según ha adelantado 'ESdiario', inmediatamente después de 'Informativos Telecinco' se emitirá 'TardeAR', cogiendo la franja que hasta ahora ocupaba el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Así, 'El diario de Jorge' pasará a competir directamente en franja de coincidencia con Sonsoles Ónega, para ver si así consigue arrancar.

Por el momento, tal y como ha explicado la mencionada publicación, este cambio en la programación no afectará a 'Reacción en cadena', otro de los programas en caída desde la salida de los 'Mozos de Arousa'.