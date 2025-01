Alex Ghita consigue su propósito y se convierte en el último expulsado de 'GH DÚO': «Si hay que jugar, juguemos»

Álex Ghita se convierte en el último expulsado de la casa de Gran Hermano Dúo tras no conseguir el apoyo de la audiencia ante su compañero Manuel Cortés. Tras haber pedido la expulsión en las últimas horas, la ex pareja de Adara Molinero terminaba consiguiendo su propósito: "La verdad es que me han hecho un gran favor, pasé una noche muy mala, veía cómo se iban a poner las cosas a partir de ahora y prefería irme".

Tras haber sido uno de los concursantes más polémicos de esta edición habiendo discutido con la mayoría de sus compañeros, Álex reconocía que sí que algunos de ellos le echarán de menos. "Habrá personas que les dolerá mucho, me lo hicieron saber de esa manera, alguna me lo ha hecho saber hace pocos segundos y, por otro lado, se alegrarán por mí, de corazón quería terminar esta etapa" reconocía uno segundos después de escuchar su nombre como expulsado. Después de ver la reacción de sus compañeros tras conocer su marcha, Álex revelaba el nombre de los compañeros que se lleva de la convivencia: "Varias personas me llevo para mí, empezando por Óscar, Maica y Miguel incluso... ya lo expliqué. Javi también. Esas cuatro personas totalmente".

Por su parte, Manu se mostraba feliz de seguir concursando en 'GH' aunque reconocía que se había llevado una gran sorpresa tras ver los vídeos sobre algunos de sus compañeros. "Agradezco algunos vídeos que habéis puesto, veo el rumbo que va tomando la casa, unas veces uno no sabe qué es mejor, si mantener el perfil y no entrar en provocaciones o... Viendo que hay gente muy valiente, si hay que jugar, juguemos" comentaba el hijo de Raquel Bollo adelantando que va a cambiar de estrategia en los próximos días.