María Patiño saca a la luz el desagradable episodio que vivió con Bertín Osborne: «Le colgué el teléfono. Me incomodó»

Bertín Osborne ha vuelto a acaparar titulares después de su plantón a Gabriela Guillén en el juicio por su hijo. A pesar de que el cantante asumió a través de un comunicado la paternidad del niño en junio de 2024, el proceso legal ha seguido su cauce tras la demanda de paternidad interpuesta por la paraguaya después de que el presentador pusiese en duda en un primer momento que él fuese el padre de su bebé.

El desplante del cantante ha centrado la atención de los medios de comunicación y en 'Ni que fuéramos' hablaron sobre el tema y la actitud de Bertín con su último hijo. Pero eso no fue lo único que se comentó en la tertulia.

Durante un momento de la conversación, Víctor Sandoval comentó que una conocida presentadora de televisión habría dejado un programa porque no quería trabajar con Osborne. Patricia Pérez se habría sentido incómoda con el presentador, según desveló después Javier de Hoyos.

Esa confesión llevó a María Patiño a destapar un desagradable momento que ella misma vivió con él. «Una vez hablé con él sobre este tema. Me llamó enfadado, estuvimos discutiendo y, al final del todo, me dijo: 'Cómo me pone la foto que tienes colgada en biquini'. Le colgué el teléfono», relató. «Me incomodó».