¿Lydia Lozano a 'Supervivientes'?: la periodista habla de su fichaje por el reality de Telecinco

Lydia Lozano es una de los rostros más queridos de 'Ni que fuéramos'. La periodista ha logrado ganarse el cariño del público con su espontaneidad, sus chumineros y sus llantos, que le han costado algún que otro vacile por parte de sus compañeros.

Tras el final de 'Sálvame', el papel de Lydia en televisión se ha relajado un poco. Aunque no ha perdido su esencia, poco queda ya de las fuertes discusiones con sus compañeros, las salidas del plató o los enfados.

Alejada por completo de Telecinco, la colaboradora ha concedido una pequeña entrevista a 'Otro Mundo' donde ha hablado de los realities, la televisión y su posible participación en uno.

«Los he tenido en la mano, en los despachos, con muchos ceros, y nunca lo haría. Es algo que siempre he dicho que nunca digas 'nunca, jamás', pero creo que es un destroza familias. Creo que soy experta como comentarista de 'realities'. A los que destrozan es a los de fuera, a los que sufren, a los que se dice que no pagan la hipoteca, que la luz estaba cogida del vecino... Todo eso es lo que hay que rascar, porque interesa más lo de los que están fuera».

«De dinero nunca hablo. Siempre he dicho que muchos ceros. No voy a hablar de ceros porque es que... Mira, me pusieron el cheque, el cheque de esos que te dan cuando ganas un concurso, los grandes. Entonces me dijeron: 'Ponle los ceros que quieras'. Eso me lo dijeron en el 'reality' que fue Pipi Estrada», confesó haciendo referencia al momento en el que el también colaborador participó en 'Supervivientes'.

«Además, Jordi me ha llamado, la cadena me llama. Pero, ahora, ¿qué 'reality' voy a hacer si yo estoy vetada en Telecinco?», dijo.