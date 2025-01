El dardazo de Sandra Barneda a José María Almoguera por lo que está haciendo en 'GH DÚO': «Show el que está dando él»

Sandra Barneda es uno de los rostros conocidos que este miércoles ha asistido a la presentación de los nuevos lanzamientos de Samsung para 2025. Y como no podía ser de otra manera, hemos aprovechado la ocasión para hablar con la presentadora del éxito de la nueva temporada de 'La Isla de las Tentaciones'. "Rompiendo audímetros nuevamente, sorpresa total, octava temporada y hay muchas ganas, así que feliz. Es un formato muy bien hecho y seguimos queriendo pasárnoslo bien, y aunque muy poca gente lo diga nos sentimos identificados" asegura.

"Fíjate, yo con muchas de las parejas, más que con las parejas, con cosas que han vivido cada uno, ¿no? A mí me han dejado y he sufrido por desamor, me ha gustado alguien y de repente tenía pareja y ¿cómo lo hago? Y de repente se entera y menuda liada, también me ha pasado que me han puesto los cuernos aunque me he enterado años más tarde, o sea..." desvela con naturalidad.

Como nos ha contado, la próxima semana entrará una nueva pareja al reality y, aunque no puede adelantar demasiado, sí revela que es "una pareja muy buena. Cuando digo que es muy buena pues sois muy malpensados, pero para mí es muy buena. Son muy expresivos, buena porque a mí me hacen gracia, tienen un punto de... Ellos sufren, pero tienen un punto que me hacen gracia, no puedo decir más".

En su caso, Sandra confiesa que se encuentra en uno de los "momentos más dulces" de su vida: "También personal, también en el amor y aprendiendo porque al final se trata de aprender. No quedarnos quietos, no olvidarte de evolucionar en pareja" apunta, confirmando así que su relación con la bailarina holandesa Pascalle Paerel, que dura ya dos años, marcha viento en popa a toda vela.

Un gran momento también a nivel profesional, ya que tras 'La isla de las tentaciones', la presentadora nos ha contado que también estará en la próxima edición de 'Supervivientes', aunque tiene claro que no desde Honduras. "Mi vuelta es para quedarme, además tengo muchas ganas, pero en la isla no me veo cuatro o cinco meses. Ya me voy a una isla y ya tengo 'enough', cada uno tiene en contra su momento Y cinco meses fuera de mi casa sería complicado".

Y de reality a reality, Sandra se ha pronunciado sobre el incipiente romance de José María Almoguera y María 'La Jerezana' en 'GH Dúo'. Y lo ha hecho con dardo al hijo de Carmen Borrego, recordando que en su día reprochó a su madre que hacía de su vida un "fucking show" en los platós: "¡Qué pena que no esté ya 'Así es la vida', porque ese fucking show, ¿no? Bueno, es que quizás el que está dando él, en el buen sentido de la palabra que decíamos, ¿no? Por eso es un ejemplo de no puedes decir nunca que no".

"Yo no sabía que los de la casa exactamente no saben que están liados. Eso es divertidísimo, ha parecido brutal la trama, ¿no? Y entonces él, como si fueran quinceañeros, nos dice vente para acá y se dan un beso tremendo, o sea, no me lo imaginaría, pero bueno, está ocurriendo" apunta entre risas, sorprendida con la faceta que nos está descubriendo de él José María.