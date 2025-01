Sonsoles Ónega se harta de su directora y brota en directo en 'Y ahora Sonsoles': «Déjame vivir. Así no puedo trabajar»

Sonsoles Ónega se ha hartado de su directora y la ha enfrentado en directo. No es la primera vez que la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' hace alusión a las directrices que le llegan a través del pinganillo y las prisas que le meten desde la dirección, pero lo de este martes ha ido más allá.

La presentadora tenía que cambiar de tema, pero estaba comentando otra temática, cuando la directora comenzó a darle órdenes. «Tengo a la directora histérica. ¿Ustedes la ven, no?», preguntaba al público.

«Todo el rato con: 'que no llego, que no llego, venga, venga, cambia de tema, venga'», decía dirigiéndose a ella. «Por favor, déjame vivir», le decía entre risas. «Me trata mal, me trata mal, yo así no puedo trabajar», añadía haciendo alusión a la polémica de Ana Obregón.

Durante la performance de la presentadora, se escuchaba a la directora gritar «se acabó», pero Sonsoles decidió tomárselo a broma y continuar con su queja antes de dar paso a su próximo invitado.