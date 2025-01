El giro profesional que ha dado Isabel Rábago tras su salida de Telecinco

Cuando parecía que Telecinco ya había puesto fin a la oleada de despidos, 'El Confidencial Digital' avanzaba que Mediaset había decidido despedir de manera fulminante a Isabel Rábago tras no haber superado «los filtros» para renovar su contrato con Unicorn Content. Después de varios avisos, el grupo de comunicación decidió romper el vínculo con una de sus periodistas más míticas.

El revulo generado llevó a la colaboradora a emitir un comunicado en sus redes sociales en el que desmentía esas informaciones y aseguraba que no se había producido ningún despido sino que había sido decisión suya dejar la televisión.

«Quiero dejar bien claro que, a lo largo de mi larga vinculación con Mediaset, jamás se me ha dado ningún toque de atención, ni se me ha advertido, ni se me ha sugerido modificar mi forma de trabajar», explicó en sus redes sociales.

Sea como fuere la situación, la colaboradora ya no forma parte del elenco de colaboradores de Mediaset y parece que ha decidido darle una vuelta profesional a su vida y alejarse de la pequeña pantalla para empezar a trabajar como abogada, según ha avanzado 'El Confidencial'.

El medio señala también que han resonado posibles ofertas del mundo televisivo por parte de Antena 3 o TVE, pero por el momento ni la periodista ni ninguna de las cadenas han confirmado o desmentido los rumores. Por lo que habrá que esperar para ver que es lo que sucede.

El motivo de su despido

«El ambiente no era agradable. Ella no se relacionaba con normalidad con el resto de compañeros, salvo con dos o tres como Marta López o Kike Calleja. Con el resto eran siempre enfrentamientos en plató y fuera ni apenas saludarse», desvelaban desde 'Informalia'. «A esto hay que sumar lo que todo el mundo ha podido ver en sus casas, los continuos gestos de desprecio hacia sus compañeros, incluso dándoles la espalda cuando hablaban».

Aunque el detonante para su despido ha sido su actitud en el asunto de Bárbara Rey y en el enfrentamiento que ha tenido la exvedette con la cadena durante todo este año. Mediaset no entendían cómo alguien que colabora en uno de sus programas le aconsejaba por detrás que interpusiera demandas que iban en contra de la cadena y la productora para la que ella misma trabaja. «No se podía tener sentada en un sofá de la cadena a una persona que recomendaba como abogada tomar medidas contra su empresa».

«En todo momento Isabel se ha mostrado en contra de los intereses legales de la cadena y del programa. Son varias las veces que se le ha dicho que evitara hacer determinados comentarios y apuntes legales porque perjudicaban legalmente a la cadena y a la productora que le paga la nómina, como así ha sido finalmente, y aun así ha continuado. A esto hay que sumar los continuos desprecios y faltas de respeto ante las cámaras a sus compañeros», asegura 'Informalia'.