Ángel Cristo explica el plantón de Ana Herminia a 'GH DÚO' y enciende las alarmas: «Estoy muy preocupado por ella»

Después de su comentada ausencia en plató el pasado domingo, Ángel Cristo ha vuelto a 'Gran Hermano Dúo' para explicar qué es lo que sucede con su mujer, Ana Herminia, desde que salió de la casa y los motivos por los que ha decidido apartarse del foco mediático. "Ana no ha podido venir a plató, no está en condiciones, sigue igual, con la crisis de hipertensión, no es que no quería venir, es que no puede" explicaba Ángel Cristo ante las preguntas de Ion Aramendi.

Visiblemente preocupado y con el rostro muy serio, el hijo de Bárbara Rey insistía en que su mujer no está llevando nada bien situarse en el foco del revuelo: "Se aparta del foco mediático porque es lo mejor para ella, ahora se encuentra mal, lo principal es la salud de ella y la de mi hijastra, su hija, ella también está pasando por un momento complicado debido a la exposición mediática". Intentando olvidar el desagradable episodio que vivió con su compañero Javi por el que lo acusó de agresión, Ángel sentenciaba: "Hemos hablado de muchísimas cosas pero nada nuevo".

Después de haber protagonizado la noticia durante muchos meses al lado de su pareja, Ángel reconocía: "Yo estoy preocupado por ella, muy preocupado, estos días solo estoy cuidándola". A pesar de la intención del equipo del programa de contar con ella en las próximas galas, Ángel dejaba muy claro que por el momento no aparecerá en televisión: "De momento ella se va a retirar del foco mediático".