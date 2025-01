'GH DÚO' activa el protocolo de abandono por un concursante al límite: «Hay poca comida, poco entreno y poca diversión»

Los ánimos están bastante caldeados en la casa de Guadalix. Después de la salida de Vanessa y Ana Herminia parecía que las cosas se habían calmado, pero ahora es Alex Ghita el que se ha convertido en el protagonista de casi todos los conflictos en 'GH DÚO'.

El ex de Adara Molinero no ha conseguido encajar con ninguno de sus compañeros, y las constantes discusiones que protagoniza lo tienen al límite. No está pasando por su mejor momento e incluso llevó al programa a activar el protocolo de abandono.

«Hay poca comida, poco entreno y poca diversión», reveló harto de la situación que está viviendo en el reality. «Lo único que quiero es ganar una prueba para que el Súper me deje hacer la compra solo». El entrenador ha asegurado que no piensa «joderse» la salud por comer lo que les dan en la casa.

Después del calentón, el concursante ha reculado y ha asegurado que piensa seguir en la casa hasta la audiencia lo decida. Cabe recordar que es uno de los nominados de la semana por lo que su estancia en Guadalix podría tener las horas contadas.