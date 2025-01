Isa Pantoja y su testimonio sobre la desgarradora situación de la hija de Anabel Pantoja: "Un horror"

Isa Pantoja habló públicamente por primera vez sobre el delicado estado de salud de Alma, la hija de su prima Anabel Pantoja, quien fue ingresada el pasado jueves en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

En una intervención cargada de emoción durante el programa ‘Vamos a ver’, Isa compartió cómo este difícil momento ha afectado a toda la familia. “Esto nadie se lo espera nunca, a ninguna edad. La situación ha sido un horror”, expresó con la voz entrecortada, dejando entrever la preocupación que sienten. Además, reconoció que esta experiencia ha tenido un impacto especial en ella debido a su embarazo, comentando que “se me remueven muchas cosas” por el hecho de volver a ser madre.

Isa también aprovechó para aclarar las especulaciones que han surgido en torno a las visitas al hospital: “Para nosotros lo importante es la salud de la bebé”, afirmó, dejando claro que no existe espacio para disputas o tensiones familiares. En ese sentido, insistió en que “nadie sobra” y que todos los que han estado presentes lo han hecho desde el cariño y el deseo de apoyar en estos momentos tan difíciles.

Por otro lado, Isa quiso agradecer el trato respetuoso que los medios de comunicación han tenido hacia la familia, especialmente Telecinco, la cadena donde colabora habitualmente. “Yo creo que por pudor, no me habéis preguntado, y las personas que me han preguntado, que han sido siete, no me han preguntado ni qué le pasa a la niña, vamos para nada. Lo que me habéis mandado es mucho ánimo, mucha fuerza. Así que, mil gracias también por entender esa parte y no ponerme en un compromiso”, explicó.

La hija de Isabel Pantoja concluyó su intervención expresando el deseo de que Alma se recupere pronto y pueda salir del hospital lo antes posible, poniendo fin a una situación que ha sido especialmente dura para toda la familia.