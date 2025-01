Carmen Borrego se muestra incómoda con el beso de su hijo en 'GH Dúo': "No me gusta verlo"

Carmen Borrego no dudó en dar su opinión tras ver las imágenes del beso entre José María y María este viernes 17 de enero en el programa 'Vamos a ver'. "No me gusta, pero no tengo nada que recriminarle", comentó, dejando claro que, aunque no le agradara la situación, no le iba a reprochar nada a su hijo. Al respecto, también comentó que, a pesar de la complicidad que se mostró entre ambos, no veía que existiera una conexión especial. "Yo creo que si José María ha besado a María es porque siente algo por ella", dijo, aunque añadió que "no lo ha notado".

Pese a su incomodidad con la escena, Carmen no dejó de destacar la actitud de su hijo dentro del concurso. “Está haciendo un concurso estupendo, no porque se haya besado, sino porque hace las pruebas, se relaciona con los demás, y todos los compañeros hablan bien de él”, explicó, resaltando que su hijo se comportaba de manera ejemplar.

A pesar de lo que pensaba sobre las imágenes, Carmen intentó restarle importancia al asunto. “No me gusta ver ciertas cosas, pero lo que realmente me gusta es lo educado que es José, y eso traspasa la pantalla”, comentó, enfocándose en los aspectos positivos de la participación de su hijo en el reality.

Además, Borrego también se refirió a la actitud de María 'La Jerezana', destacando que la concursante era “superdiscreta” y que todos hablaban bien de ella. “Aunque no la conozco, parece un encanto”, aseguró.

Para cerrar el tema, Carmen Borrego concluyó: “A lo mejor a su padre tampoco le gustará, pero no está haciendo nada malo. No me gusta verlo, pero no es nada grave”, finalizó, dejando claro que su postura como madre es comprensible, pero no una crítica a su hijo.