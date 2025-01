La desagradable anécdota de Flo con Pablo Motos que no gustará nada al presentador: «No sé si se puede contar»

'Martínez y hermanos' vivió ayer uno de los reencuentros más esperados de la televisión. Romina Belluscio, Anna Simón y Florentino Fernández protagonizaron junto a Dani Martínez, el regreso de 'Tonterías las justas'.

El programa, además de centrarse en los recuerdos, anécdotas y rankings del exitoso programa de sobremesa,

no pasó por alto la sección 'tierra, trágame' en la que los invitados se sinceran sobre algunos de sus momentos más embarazosos. La anécdota más llamativa de todas fue la compartida por Flo, que destapó una historia que tenía como protagonista a Pablo Motos.

«Tengo uno, pero no sé si se puede contar. Mi vida se compone de momentos 'tierra, trágame' constantemente, o sea, yo tendría que recapitular los que no lo son. Tengo ese y no puedo... ¿Sabes? No tengo otro que contar ahora mismo», comenzó diciendo.

«Estaba yo un día haciendo una entrevista con un medio de comunicación en mi despacho y yo tenía un frutero con frutas. Estoy hablando por teléfono y llega Dani, va a entrar al despacho y empieza a hacer el gilipollas, empieza a hacerme cosas para distraerme», relató.

«Entonces yo cojo una manzana del frutero y empiezo a amenazarle con pegarle con ella y tal, pero él sigue igual, así que me meto la manzana en mis partes y la froto muy bien. La saco y hago el ademán de lanzársela, ante lo que él, por fin, se va. Dejo la manzana ahí, en el frutero, y sigo con la entrevista», desveló. «Termino la entrevista, salgo a la redacción a que me enseñen algo en un ordenador, miro a mi despacho y, de repente, sale Pablo Motos con la manzana en la mano, me mira y me dice: 'Contigo quería hablar' y muerde la manzana».

«Ojo, que esta anécdota no la tenía que contar primero en 'El hormiguero', sino aquí, eso es muy importante. Creo que Pablo se está enterando ahora. Siento decirlo, pero no había más manzanas», concluyó.