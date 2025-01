La controvertida crítica de José Manuel Parada a Anabel Pantoja en uno de sus momentos más duros

Anabel Pantoja está viviendo los días más complicados y dolorosos de su vida. Su hija Alma, de mes y medio, fue ingresada de urgencia en el Hospital Materno-Infantil de Las Palmas el viernes pasado y, aunque su pronóstico es reservado y no ha trascendido públicamente por expreso deseo de la influencer y de su pareja, David Rodríguez, la preocupación es máxima por el estado de salud de la pequeña.

Una postura de mantener cualquier información sobre su niña en la más estricta intimidad que José Manuel Parada no ha dudado en criticar sin pelos en la lengua. Siempre directo, el colaborador ha comparado la actitud de la sobrina de Isabel Pantoja ante al delicado trance que está viviendo su bebé con la enfermedad de Raphael, que tras diez días ingresado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid después de sufrir un accidente cerebrovascular durante la grabación de 'La Revuelta', hacía público que padece un linfoma cerebral: "Contrasta un poco tanto silencio con la enfermedad de un artista tan importante como Raphael. Pues Raphael dijo 'vamos a contar las cosas como son' y se llevó muy bien con la prensa".

"Venimos de una claridad informativa y esto es oscuridad absoluta, que la Pantoja está allí, pero no sabemos cómo, cuándo y dónde, que se han ido los hijos pero en fin que nadie los ve..." ha añadido demoledor, dejando claro que Anabel debería hacer público qué le sucede a su pequeña Alma.

Respecto al 'reencuentro' de Isabel Pantoja con sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja en Canarias -ya que todos han viajado a la isla para estar al lado de la influencer, aunque evitaron coincidir en el hospital-, Parada apunta que "las familias deben de dialogar y solucionar problemas me da mucha pena, me da mucha pena que las familias, han conseguido que se reunieran, claro pero que se pongan un poco juntos y tratando de aclarar situaciones por un momento tan feo y tan triste como es una enfermedad de un bebé".

"Por eso no hay que esperar a que pasen desgracias, yo creo que hay que tratar de hablar y de arreglar las cosas porque no son tan importantes. Al final ante una cosa tan dramática como es una enfermedad, pues, dura y difícil, se acabó todo" asegura.

Por último, y aunque no está de acuerdo en que Anabel no haya dado ninguna información sobre lo que le sucede a su hija, sí ha querido mandarle un mensaje de apoyo: "Estoy pendiente y me da mucha pena porque nadie se merece una enfermedad, nadie, pero un bebé con tan poco tiempo, eso es tremendo. Todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, y la esperanza que nunca se pierde de que esa niña, esa niña salga para adelante y todo esto quede en el pasado".