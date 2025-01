Ana Rosa responde enfurecida a las acusaciones de Irene Montero con Risto Mejide en un simulcast en Telecinco y Cuatro: "Me odia"

Las acusaciones de Irene Montero a Ana Rosa Quintana ya tienen contestación por parte de la periodista. Tras intentar colarle tres veces a Risto Mejide serías acusaciones a la presentadora de 'TardeAR' durante sus intervenciones en 'Todo es mentira', el publicista estalló y le reclamó que no hiciese acusaciones contra una compañera sin que estuviera presente para poder defenderse. La última comunicación con la política de Podemos el pasado miércoles se cortó de manera abrupta.

Un día después, es Ana Rosa la que ha que ha querido contestar en 'TardeAR', en una improvisada conexión en simulcast con 'Todo es mentira': "Yo no sé la obsesión que tiene tu colaboradora conmigo", comenzó diciéndole a su compañero de Cuatro. "Tampoco voy a entrar en polémicas con esta señora, ya son muchos años. Odia a los empresarios y a la empresa. Sí, tengo una empresa inmobiliaria, de alquileres y no solo turísticos. Tengo un proyecto de coworking y una productora. Y lo que tengo es porque me lo he ganado. Me lo he comprado con mi dinero y pago mis impuestos. ¿Esta señora quién es? ¿Por qué aprovecha que es aforada para decir lo que le dé la gana en un programa de máxima audiencia como el tuyo? Esta señora y otros me ponen verde en el Congreso de los Diputados, donde yo no puedo replicar. Si prefiere Venezuela o Cuba, para ella. Para mí no. Respeto que esta señora sea eurodiputada, porque soy una demócrata. Pero que ella respete a los demás. Todo lo que tengo me lo he ganado yo solita. Sabéis de dónde vengo: de Usera. No he heredado nada".