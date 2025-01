Sandra Barneda no puede contener la risa ante el momento surrealista que vivió con la aparición de un cangrejo: «Que tengo alergia al marisco»

'La isla de las tentaciones' vivió anoche el primer abandono. Unos días después de su llegada a las villas, Ana y Fran decidieron poner fin a la experiencia. La pareja de gallegos no aguantó la separación y se dio cuenta de que ninguna tentación pondría a prueba su amor.

Fran pidió una hoguera de confrontación para declararle su amor a su pareja. El programa convocó a Ana para anunciarle que su novio tenía algo que decirle. Ella llegó a la hoguera con los nervios a flor de piel y con dos dudas: o su novio estaba mal o había caído en la tentación. Mientras especulaba sobre lo que podría haber ocurrido, protagonizó un momento de lo más surrealista en el que Sandra no pudo contener la risa.

Un cangrejo apareció delante de ella haciendo todavía más tenso el momento. «Sandra que me va a morder», le decía a la presentadora. «Que yo tengo alergia al marisco eh, que me hincho aquí», dijo ante una presentadora que no pudo contener la risa ante lo que estaba viviendo.

Ana lo interpretó como una señal de que su novio no estaba bien, algo que resolvió unos minutos después.

«Te dije que si entrábamos aquí era para estar hasta el final, pero yo intenté conocer a la gente y en muy poquito tiempo me di cuenta de que no estaba en mi sitio. Empecé a pensar que tenían que entrar más chicas porque no me estaba tentando nadie y al final llegué a la conclusión de que el problema no era que no había tentaciones, sino que no las hay porque estoy más enamorado de ti que nunca», le explicó él cuando se reencontraron.

«Eres la mujer más guapa del mundo. Me has ayudado en todo y tengo ganas de dormir y despertar contigo y formar una familia contigo, espero que tú pienses lo mismo», se declaró el vigués.

Después de explicar como se sentían, la pareja decidió abandonar la experiencia juntos, dejando el hueco para la llegada de dos nuevos rostros.