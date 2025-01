Marc Giró desvela entre nervios y risas: “Broncano ahora es mi telonero”

Marc Giró no escondió su nerviosismo durante su intervención en ‘La hora de La 1’ antes del estreno de ‘Late Xou’ en La 1. “La dirección de RTVE ha insistido en poner el programa de La 2, que yo estaba muy contento en La 2; en La 1, estoy nerviosísimo”, confesó el presentador.

Silvia Intxaurrondo no dudó en preguntar a Marc Giró por qué se encontraba tan temprano en la televisión si su noche sería larga. Giró, entre risas, aprovechó para aclarar que su programa estaba “rigurosamente grabado” y añadió en tono humorístico: “Sí, esta es la pregunta que yo hago: qué hace una maniquí como yo, aparte que sabes que yo soy rico de familia y no tendría por qué levantarme tan tempranísimo”, generando sonrisas en el plató.

A pesar de sus nervios, Giró no dejó de bromear sobre la situación, comparando el estreno de su programa con una “primera cita”. “Lo estoy viviendo como una primera cita con Broncano. Hacía años que no tenía yo una cita con un hombre atractivo. Y además voy detrás de Broncano, que mira... también me viene bien”, comentó, dejando claro que la competencia también es parte del juego. “Fíjate en qué se ha quedado Broncano, en telonero mío”, añadió entre risas.

El presentador aprovechó para adelantar detalles de su programa, destacando a los invitados que estarán en el programa, como Emma Suárez y Natalia de Molina, y mostrando su admiración por Suárez: “Emma Suárez ya es una de mis personas favoritas, porque me he tronchado con ella”. También bromeó sobre su trayectoria en RTVE, señalando que su programa ha recorrido varios canales: “Es como ‘¿Dónde está Wally?’”, dijo entre risas.

Finalmente, Giró bromeó sobre cómo su imagen ha cambiado en relación a "los españoles", haciendo una ironía sobre la separación que a veces se intenta crear entre catalanes y el resto de España. Comentó: “Es '¿Dónde está este programa?', ¡y la gente lo sigue lo sigue encontrando! Yo a veces, que he sido catalán, sinceramente se lo tengo que confesar, dudaba de 'lo español'. Digo: 'A ver estos españoles, qué tal están...'. Pero hija, es que veo que en España la gente es lista, porque nos va siguiendo fantásticamente”, concluyó.