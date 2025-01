Ana y Fran abandonan 'La isla de las tentaciones': la verdad sobre la salida de la pareja viguesa en el segundo programa

Poco ha durado el paso de Fran y Ana por 'La isla de las tentaciones'. La pareja de gallegos que se trasladó hasta el Caribe para poner a prueba su amor, no ha conseguido superar la segunda semana de la experiencia.

En el programa de este lunes se vio como Sandra acudía a la casa de los chicos para anunciarles la primera hoguera de confrontación. Fran lo estaba pasando muy mal alejado de su pareja y pidió al programa reencontrarse con ella. Efectivamente, el programa ha aceptado y le ha dado la oportunidad de hacerlo, algo que ha pillado completamente por sorpresa a Ana.

«Yo pienso dos cosas: o está muy mal o se ha dejado llevar de más con su tentación», dijo ella mientras esperaba la llegada de su todavía novio. «Fran es mi familia, tengo la esperanza y la seguridad de que aún no ha pasado nada».

«Te dije que si entrábamos aquí era para estar hasta el final, pero yo intenté conocer a la gente y en muy poquito tiempo me di cuenta de que no estaba en mi sitio. Empecé a pensar que tenían que entrar más chicas porque no me estaba tentando nadie y al final llegué a la conclusión de que el problema no era que no había tentaciones, sino que no las hay porque estoy más enamorado de ti que nunca», le explicó él cuando se reencontraron.

«Eres la mujer más guapa del mundo. Me has ayudado en todo y tengo ganas de dormir y despertar contigo y formar una familia contigo, espero que tú pienses lo mismo», se declaró el vigués.

Después de explicar como se sentían, la pareja decidió abandonar la experiencia juntos, dejando el hueco para la llegada de dos nuevos rostros.

Lo que parecía un bonito gesto de amor se ha terminado convirtiendo en una supuesta expulsión. Las redes sociales han señalado que la salida de Fran y Ana de 'La isla de las tentaciones' habría sido algo orquestado por el programa al ver que ninguno de los dos estaba dispuesto a caer en la tentación.

¿Siguen juntos Fran y Ana?

Mitele Plus emitió el primer debate en el que salió a la luz una nueva infidelidad de Fran a Ana. En concreto, con Marina una de las participantes de 'La isla de las tentaciones 6'. Según ella misma contó, el vigués y ella tuvieron un romance durante unos meses, algo que la brasileña sabía, pero no en profundidad.

En el debate de las tentaciones descubrió que su novio le había engañado haciéndole creer que entre ellos solo hubo un beso. Una noticia que le rompió y entre lágrimas y cuando creían que los micrófonos no la escuchan dijo: «Y lo tengo en casa ahora». Una frase que ha hecho que muchos crean que, al menos hasta ese momento, seguían juntos.

Eso no fue lo único que salió a la luz. La propia Ana confesó que, una semana antes de entrar a 'La isla de las tentaciones', fue ella la que engañó a su chico. Algo a lo que le prefirió no dar importancia y apostó por entrar en el reality de su mano.