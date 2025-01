Bruno Vila se despide de sus compañeros de los Mozos de Arousa: «Cerrando etapas»

Está claro que los Mozos de Arousa eran un importante pilar de 'Reacción en Cadena', el concurso que presenta Ion Aramendi en Telecinco, sobre todo por cómo ha perdido parte de la audiencia que el programa suele tener. Tras su marcha, el programa continúa adelante aunque con la audiencia algo más resentida.

Los Mozos de Arousa han vuelto a sus vidas aunque parece que todavía no han recibido el dinero del bote. Sin embargo, como se ha sabido recientemente y confirmaron ellos mismos, mantienen un contrato con la cadena por la que no pueden hacer apariciones en otras televisiones.

«Tenemos contrato hasta el 25 de febrero. Aún tenemos las manos atadas, porque no podemos participar en otros concursos de televisión y demás. De hecho, tuvieron que pedir permiso desde Land Rober para poder estar allí, que sí se lo dieron, y por eso fuimos», aseguró, hablando de su participación en el programa. También confesaron que todavía no habían recibido el dinero del premio.

«Tienen de plazo para pagar hasta el 25 de febrero. Y lo normal es que lo agoten. Pueden abonar el premio unos días antes, pero ya depende de ellos, de su departamento económico», confiesan, esperando recibir antes de esa fecha los 2,6 millones de euros que ganaron en Reacción en cadena y que después de impuestos y repartirlo en partes iguales, se quedarán en 460.000 euros para cada uno.

«Es una muy buena cantidad, que no la gana nadie en un año y medio con un trabajo normal, pero tampoco podemos dejar de trabajar. Todo el mundo piensa que tenemos un millón para cada uno, pero no es así. Es una cantidad muy buena, y viendo los precios de la vivienda y cómo están subiendo las cosas nos viene muy bien, pero también tenemos que hacer buen uso de él. Te permite independizarte, vivir más tranquilo, pero no te quita de trabajar ni mucho menos».

A pesar de su etapa en televisión, Borjamina, Raúl y Bruno se mantiene muy activos en sus redes sociales, donde comparten su día a día en el que parece que han puesto fin a una etapa. Así lo anunció Bruno en su perfil de Instagram.

«Cerrando etapas», escribía junto a una fotografía de los tres sin dar más detalles.