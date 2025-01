«Morra o conto» abre o debate sobre a canción máis icónica de Galicia

Humor, emoción e moita música son os ingredientes da emisión de hoxe de Morra o conto (TVG, 22.45 horas). O espazo propón esta noite dende o hotel EcoHotel Nós de Silleda un duelo musical épico para decidir cal é a canción máis icónica de Galicia: a ‘Rianxeira’ ou a ‘Muiñeira de Chantada’. Alba Mancebo e David Vilares guiarán este encontro onde tradición e emoción serán protagonistas nunha loita entre costa e interior, mar e terra, voz e gaita.

O espazo promete desvelar curiosidades únicas, como a incrible historia de como Andrés do Barro levou a Coral de Chantada para gravar o seu primeiro disco en Madrid nos anos 70, ou os segredos da ‘Rianxeira’ revelados por unha familiar do seu compositor.

Para Mancebo, a elección está clara: «A ‘Rianxeira’ representa moito máis que unha canción, é un símbolo do noso vínculo co mar, a migración e as festas galegas que nos unen».

Discrepa Vilares, que, como gaiteiro, asegura que «a muiñeira de Chantada é Galicia pura, a canción que todo gaiteiro debe saber tocar». Ademais, a muiñeira «conseguiu evolucionar ata ser un himno para todas as xeracións», engade o lucense.

Morra o conto é un programa de entretemento que enfronta de forma divertida dúas localidades de Galicia arredor dun tópico ou rivalidade que as define, como marisco ou cocido, banda ou orquestra, ou mesmo o eterno Celta-Dépor. A través de reportaxes e entrevistas nunha gala en directo, os presentadores Alba Mancebo e David Vilares descobren historias entrañables, personaxes únicos e momentos de grande emoción, celebrando as diferenzas que enriquecen a identidade galega mentres o público decide se «morre o conto» ou non.

As emisións están dispoñibles para a súa visualización na plataforma audiovisual agalega.gal.