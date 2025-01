Belén Esteban habla de la situación de su hija Andrea con motivo de los incendios de Los Ángeles: «Muy grave»

La ciudad de los Ángeles está siendo devorada a causa de los graves y devastadores incendios que empezaron a asolar el martes la región metropolitana de la gran urbe del sur de California. La destrucción provocada por la tormenta de fuego es «absolutamente histórica y sin precedentes». Miles de personas lo han perdido todo y aunque el viento parece haber dado una tregua, las llamas lo siguen arrasando todo.

Sobre ello han hablado en 'Ni que fuéramos'. El programa se encontraba dando la última hora de lo que allí estaba ocurriendo cuando Javier de Hoyos le preguntó a Belén Esteban por su hija. Andrea reside allí desde hace unos años. Tras realizar sus estudios encontró un trabajo como community manager.

El periodista preguntó a la colaboradora su Jesulín de Ubrique se había preocupado por su hija. «No se ha preocupado ni de Los Ángeles ni de sus estudios ni de las navidades... Si no sabe ni dónde vive»´, aseguró Belén. «La abuela y la tía, sí. Y la tía ayer sí. Pero él no».

«Belén esto es heavy. Estamos hablando de una situación que es extrema, que no se trata de una felicitación de Navidad. Esto es muy grave», le dijo Javier de Hoyos.

«No quiero hablar porque no me deja, pero María sabe mi historia. Y ella lo sufre, ¿eh? Lo que pasa que ella está bien», comentó Belén. «La culpa no la tiene nadie, la tienes tú. No vives en Groenlandia, que de Ubrique a Sevilla hay 40 minutos, o menos, y en un AVE 2 horas y media. ¿Pero qué te voy a decir? Hijos son todos, no hay unos de primera y otros de tercera. La mía no lo es ni lo va a ser nunca. Nunca», terminó diciendo.