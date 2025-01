Adiós al hijo de Carmen Borrego en 'GH DÚO' tras solo unos días en la casa: «Demandando»

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han vivido, sin duda, las navidades más especiales de su vida tras el nacimiento de su primer hijo, Carlo, el pasado 6 de diciembre. Disfrutando de su faceta de papás primerizos y del pequeño lejos de los focos, la pareja reaparecía coincidiendo con el día de Reyes -y con el primer mes de vida de su bebé-, que celebraron en familia en la casa de Terelu Campos.

Unas fiestas en las que también, y a pesar de que no hayan trascendido imágenes del momento, han podido ver a la otra abuela, Mar Flores, como revelaba más simpático que nunca su hijo ante las cámaras de Europa Press: "Hemos estado con todos los abuelos, hemos estado muy bien y hemos estado visitando a todos". "Mi madre como abuela muy bien, divinamente" añadía orgulloso.

Un reencuentro con la modelo por Navidad que ahora ha confirmado Alejandra, que muy coqueta a pesar de estar volcada completamente en su bebé, se ha separado de Carlo Jr. por unas horas para ir a hacerse la manicura. "Todo genial" ha confesado cuando le hemos preguntado cómo han vivido estas fechas con el pequeño en casa, apuntando con un escueto "sí" que todos los abuelos han podido disfrutar de su hijo estas fiestas.

"Todo muy bien" ha reconocido cuando le hemos preguntado qué tal su primer mes como mamá, asegurando con un "por supuesto" que el bebé ha sido su mejor regalo estas navidades.

Alejandra todavía no se había pronunciado sobre la nueva edición de 'GH Dúo', en la que su primo José María Almoguera concursa como pareja de la exnovia de Carlo, Jeimy Báez, que no ha dudado en contar cómo fue su relación con el actor y aconsejarle a ella que no se fíe de él porque le acabará haciendo daño.

"Estoy centrada en otra cosa ahora mismo. Ya volveré al trabajo, no os preocupéis. No lo estoy viendo porque mi niño está todo el día demandando ¿vale?" ha zanjado, dejando claro su adiós al reality y que no tiene ningún mensaje que enviar ni a su primo ni a Jeimy.

Mensaje desde Gran Hermano

Cinco días después del arranque de 'GH Dúo', hemos asistido a la primera 'curva de la vida' de la edición. Su protagonista, José María Almoguera, que a corazón abierto ha hecho un recorrido por su vida y ha dedicado unas emotivas palabras a su exmujer, Paola Olmedo.

Tras confesar que su infancia fue muy feliz, y que lo más duro fue el divorcio de sus padres cuando tenía solo 5 años -"nunca llegas a entender que dos personas que se han querido lo suficiente como para engendrar un hijo se dejen, aunque con el tiempo lo entendí" ha reconocido-, se sinceraba sobre su separación de la madre de su hijo Marc: "Fue algo maravilloso. Me casé en mayo de 2022 enamoradísimo y pensando que era para siempre. No lo fue. Pero gracias a ella pude tener mi familia, mi hijo, el mejor momento de mi vida, sin duda" ha confesado.

Apenas dos años después de su boda, y cuando su bebé tenía solo 9 meses, José María y Paola decidían emprender caminos separados. "Fue muy duro, porque me divorcié queriendo a mi mujer" ha admitido emocionado, revelando que "actualmente aún nos tenemos mucho cariño, somos amigos. Pero se rompía la familia que habíamos creado".

"Venía con mucho peso a la espalda, me generó muchos problemas familiares: me dejé de hablar con mi madre, mucha gente se echó encima de mí... Es más fácil criticar que entender, que ponerse en la piel. Ha sido tanto que yo he llegado a estar deprimido, a tocar fondo" expresaba durante la 'línea de la vida' que concluía lanzando un conciliador mensaje a su madre, Carmen Borrego, convencido de que en 2025 las cosas serán muy diferentes y volverán a ser la misma familia unida que han sido siempre.