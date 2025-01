La tajante respuesta de Belén Esteban a Rosa Villacastín tras criticarla por su paso por 'La Revuelta': «Cuando no ves...»

El paso de Belén Esteban por 'La Revuelta' ha vuelto a ser todo un éxito. La colaboradora regresó al programa de Broncano para saldar su deuda con el presentador después de apostar que serían los más vistos en las Campanadas.

La de Paracuellos tomó las riendas del programa y durante unos minutos se convirtió en la presentadora del espacio que arrasó en audiencia con un 17,4%. Una noticia que desde TVE quisieron celebrar.

«Un abrazo de millones de personas», publicaba José Pablo López, presidente de RTVE junto a una imagen de Belén Esteban y Lalachus para celebrar el imponente dato con el que Broncano y su equipo se estrenaron este 2025.

Pero las palabras del presidente de la televisión pública no fueron compartidas por todo el mundo. «Lo del abrazo de millones, lo dirás por ti. Yo, como otra mucha gente prefiero la @LaRevuelta_TVE original. Con personajes que tienen algo que ofrecer y decir a la sociedad», le respondía Rosa Villacastín.

«Que no te guste Belén es muy lícito. A mí hay invitados de 'La Revuelta' que no me gustan, pero la diversidad es un valor importante. Hacemos tele para todos», zanjó José Pablo.

Las palabras de Rosa Villacastín fueron recogidas por 'Ni que fuéramos'. Los colaboradores analizaron en tuit que público y Belén Esteban le respondió tajante. «Pues cuando no ves, no puedes opinar. Tú opinas, yo no tengo nada en contra de Rosa».

«Hace muchísimos años Rosa Villacastín me pidió una entrevista y yo no se la di, no por nada, sino porque no me apetecía. Desde ahí conmigo mal. Cuando vino a 'Sálvame' súper bien, yo respeto, pero no sé…», contó Belén.

«El dato que se hizo ayer fue porque la gente estaba esperando ver a Lalachus y Broncano para ver sus reacciones con todo lo que había pasado. Quiero agradecer a compañeros de Mediaset que me han puesto unos mensajes preciosos. Y gracias José Pablo por tu mensaje», terminó diciendo.