La dura vida en la calle de este miembro de Locomía: «Me arropo con un plástico»

Luis Font, integrante de Locomía, está viviendo un auténtico infierno. Hace unos meses, el artista confesaba en 'Socialité' que no había encontrado trabajo de los suyo y en consecuencia, se veía obligado a cantar en el metro por necesidad y para ganarse la vida.

Unos meses después, su situación parece haber empeorado. 'TardeAR' ha querido saber cómo se encuentra y ha pasado en un día con él para indagar en lo difícil que está siendo. «Este banco es el resultado de cómo me veo, en la calle. He tenido un problema en el menisco y no tenía fuerzas para seguir cantando en el metro, y sin entrar mucho en detalle, me he visto obligado a vivir en la calle y a aceptarlo con dignidad».

Para dormir se monta una cama con un edredón y un cojín que le ha dejado un amigo, junto con un saco de dormir de hacer montañismo. «Luego me arropo con un plástico», detalla.

«Recibí la mayor puñalada que se puede recibir de un hermano. Me robaron todos mis sueños». Algo que provocó que el cantante entrara en depresión y se metiera de pleno en una adicción.