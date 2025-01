Este lunes Telecinco estrenó una nueva edición de 'La isla de las tentaciones' en la cinco nuevas parejas ponen a prueba su amor rodeados de solteras y solteros en dos villas de lujo en el Caribe. En el primer programa se pudo conocer a las cinco parejas y a los que serán sus tentadores en la próxima semana. Manu, Gabriela y Rubén Torres son los tres tentadores VIP que podrán contras las cuerdas a las parejas.

Este año una de las cinco parejas que ha decidido ponerse a prueba en 'La isla de las tentaciones' es de Vigo. Fran (28 años) y Ana (23 años) se conocían de vista de la ciudad. Una noche de fiesta la atracción les llevó a besarse, pero la cosa no fue a más. Fran llevaba dos años de relación con su novia y Ana se estaba dando un tiempo con su ex, pero cuando ambos lo dejaron con sus parejas de forma se reencontraron en un restaurante y decidieron darse una oportunidad.

Durante la relación, Fran primero le puso los cuernos y después se agobió y decidió interrumpirla porque sentía la necesidad de disfrutar de la vida y de conocer a otras chicas. Ana decidió entonces trasladarse a Madrid para reconquistarle y lo acabó consiguiendo.

Ahora su relación está marcada por los celos de ella y por eso han decidido sumarse a la aventura. Ana desea afianzar su confianza en Fran de una vez por todas porque se acaban de comprar un piso y les gustaría dar el paso de ser padres.

Las primeras horas en el programa parecían haberle servido a Ana para darse cuenta de que Fran es la persona con la que quiere pasar su vida. «Estoy fatal, lo echo muchísimo de menos. Cada minuto que paso aquí me doy cuenta de que no quiero estar con otra persona si no es con él. Te amo mucho y espero que me respetes», decía, pero las cosas podrían haber cambiado en las últimas horas.

Anoche 'Mitele Plus' emitió el primer debate en el que salió a la luz una nueva infidelidad de Fran a Ana. En concreto, con Marina una de las participantes de 'La isla de las tentaciones 6'. Según ella misma contó, el vigués y ella tuvieron un romance durante unos meses, algo que la brasileña sabía, pero no en profundidad.

En el debate de las tentaciones descubrió que su novio le había engañado haciéndole creer que entre ellos solo hubo un beso. Una noticia que le rompió y entre lágrimas y cuando creían que los micrófonos no la escuchan dijo: «Y lo tengo en casa ahora». Una frase que ha hecho que muchos crean que, al menos hasta ese momento, seguían juntos.

Eso no fue lo único que salió a la luz. La propia Ana confesó que, una semana antes de entrar a 'La isla de las tentaciones', fue ella la que engañó a su chico. Algo a lo que le prefirió no dar importancia y apostó por entrar en el reality de su mano.