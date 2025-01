'La Revuelta' ha regresado por todo lo alto a TVE este martes 7 de enero tras su parón por Navidad, y después de los impresionantes datos de audiencia que David Broncano y Lalachus consiguieron durante la retransmisión de las Campanadas, ganando 'por goleada' a Cristina Pedroche y Chicote en Antena 3, y a Ion Aramendi y Blanca Romero en Mediaset.

Una victoria que ya predijo Belén Esteban durante su visita al programa el pasado 18 de diciembre, cuando no dudó en lanzar una arriesgada apuesta al presentador de Jaén, convencida de que se haría con el liderato durante las uvas: "Si ganáis me tenéis un programa entero aquí haciendo lo que yo quiera hacer, me tienes que aguantar todo el programa lo que yo quiera hacer" proponía la ex de Jesulín a Broncano, que aceptaba el reto y le advertía que si no eran la cadena más vista durante las Campanadas ella también tendría que hacer lo que él le pidiese.

Y, cumpliendo con su promesa, David ha elegido la primera 'Revuelta' de 2025 para dejar a Belén hacer "lo que ella quisiera". Y no ha sido otra cosa que convertirse por un día ¡en la presentadora del programa! Nada más empezar, la cámara ha enfocado a 'la patrona', pletórica, ejerciendo de 'realizadora' entre bambalinas, antes de salir a plató y ocupar el sitio del propio Broncano, mientras éste y Lalachus se sentaban en el sofá reservado a los invitados.

Emocionada, y encantada con la victoria de TVE en las Campanadas, la tertuliana se ha fundido en un intenso abrazo con la humorista y ha lanzado un mensaje muy especial: "Es mi abrazo y de toda la gente que te lo ha querido dar. Lala, escucha, a las 7:30 del día 1 tenías un WhatsApp mío con la audiencia. Te voy a decir una cosa, este abrazo te lo doy principalmente en mi nombre, pero por la gente que está aquí y en su casa y que os vieron. Me gustó que hablarais en los idiomas, os acordasteis de la gente que está trabajando", ha exclamado, arrancando el aplauso del público.

'En su salsa', Belén se ha 'autoinvitado' a la boda de Lalachus, apuntando que tenía que estar entre los asistentes al 'sí quiero' que planea darse con su novio Manu este 2025 y proponiéndole que podría celebrarse en el mismo lugar en el que ella se casó con Miguel Marcos en 2018, la finca Vega del Henares.

Una primera 'Revuelta' de 2025 en la que la colaboradora ha aprovechado para agradecer el apoyo de Broncano a ella y a compañeros como Kiko Matamoros o María Patiño -a los que ha invitado a su programa esta temporada- tras el fin de 'Sálvame' y no ha dudado en pedir públicamente a TVE que la contraten. "Quiero daros las gracias por dar la oportunidad a un programa como el mío, en 'Ni que fuéramos'... Gracias, David, a ti y a tu equipo por darnos la oportunidad. Yo, a ver si me contratan" ha apuntado, expresando así cuál sería su mejor regalo este año.