Broncano y Lalachus lograron una espectacular audiencia en sus campanadas de TVE, alcanzaron un 42%, lo equivalente a más de seis millones de espectadores. Por primera vez en años, la hegemonía de Antena 3 y los vestidos de la Pedroche no se impuso.

El público confió en el presentador y la colaboradora de «La Revuelta» para despedir el año, pero hubo una persona que lo tenía claro desde mucho tiempo antes. Ahora se ha convertido en el talismán del de Jaén.

El pronóstico positivo fue obra de Belén Esteban. La ex de Jesulín de Ubrique, que en 2009 también dio las campanadas junto a Jorge Javier, hizo una apuesta muy especial con Broncano en su visita al programa el pasado 18 de diciembre.

Una apuesta

«Si ganáis me tenéis un programa entero aquí haciendo lo que yo quiera hacer, me tienes que aguantar todo el programa lo que yo quiera hacer» propuso. El presentador aceptó el reto y le advirtió que si no ganaban en audiencia a Pedroche ella también tendría que hacer lo que él le pidiese en su regreso.

Con esta apuesta muy presente, 'la Patrona' celebró el primer día de 2025 la victoria de David y Lalachus compartiendo una historia en Instagram con los resultados de audiencia de la última retransmisión del año, y otro a continuación con una imagen del presentador y un escueto, pero significativo mensaje con el que ha dejado claro que no se había olvidado de su promesa: «¡He ganado la apuesta!» exclamó junto a varios emoticonos del pulgar hacia arriba.

Hoy «La Revuelta» regresa a las pantallas y lo hace cumpliendo su apuesta en esta temporada: llevar como invitada a Belén Esteban. Así lo anunciaron en sus redes sociales y las respuestas fueron muy positivas.