La segunda gala de 'GH Dúo' ha desvelado por fin la gran incógnita que quedó pendiente de resolver el día del estreno. El reality sorprendió a los espectadores asegurando que uno de los famosos que había entrado en la casa en realidad no era concursante, sino una persona infiltrada que estaría en la casa conviviendo con el resto durante un tiempo determinado, al servicio de la organización.

Durante los tres días que ha habido entre las dos primeras galas, la audiencia ya especulado con quién podría ser el tipo del concurso, buscando pistas y detalles de la noche del estreno que pudieran aportar luz. Ninguna de las teorías acertó, puesto que la identidad de la verdadera infiltrada no la esperaba nadie cuando Carlos Sobera lo ha revelado.

Se trata de Aurah Ruiz, ya una veterana de los realitys de Telecinco, que en esta ocasión no será concursante oficial, como ella misma confirmaba desde el confesionario de la casa de Guadalix de la Sierra: “Soy la persona infiltrada en esta casa y mis compañeros piensan que estoy concursando como uno de ellos. Evidentemente no lo saben, les estoy engañando. Soy una buena actriz”, aseguró tras destaparse el enigma.