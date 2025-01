A las pocas semanas de convertirse en padres por primera vez, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han vuelto al foco mediático tras el fichaje de Jeimy Báez por 'GH DÚO'. La exnovia del actor se ha convertido en concursante del reality y lo ha hecho como pareja de concurso de José María Almoguera, primo de la hija de Terelu Campos.

Ayer se estrenó la nueva edición del reality de los famosos en Telecinco y la expareja de Carlo ha saltado ya algunas cuentas perlitas sobre su relación y los motivos por los que rompieron.

«Me escribió él por Instagram y fui a Madrid a conocerle. Tuvimos tres años de relación, bueno no-relación para él. Perdía mucho tiempo en viajar a Madrid, fue intermitente la relación y un poco tóxica», aseguró.

«Termino la relación, porque vivíamos juntos, yo estaba pasando por un mal momento, y a él se le ocurrió la genial idea de hacer un Airbnb con sus amigas y amigos. La frase fue 'que me traigan chicas de todas partes'. No sé ni cómo lo hice, pero lo eché de casa».

«A los diez días tenía pareja y a los veinte días embarazada. Fue horrible, ese hombre no era para mí. Si en algún momento yo me hubiera creído todas sus mentiras, no hubiera pasado lo que pasó después con Alejandra. Personalmente, yo no me creo esa relación. Considero que el amor no es tan rápido como la necesidad y Carlo tenía una necesidad. Para él lo más importante es un piso, si no tenía que volver a prisión. Eso fue lo que le impulsó, sobrevivir. Jamás volvería con Carlo. Si Alejandra fuera mi amiga, le diría que no se fiara de ese hombre», confesó.