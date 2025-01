Antonio Resines ha hablado de forma contundente sobre la competencia entre ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’, dos programas que luchan por la audiencia en la misma franja horaria, y que, según el actor, han sido excesivamente politizados. Resines, quien tiene experiencia en ambos espacios, reflexionó sobre cómo se ha malinterpretado este enfrentamiento en los medios.

En una entrevista para ‘El Mundo’, Resines expresó su visión, asegurando que mantiene buenas relaciones con ambos equipos. "A El Hormiguero voy menos últimamente, pero sí, me llevo bien con ambos," comentó el actor, quien destacó que es importante “estar razonablemente a bien con todo el mundo, al margen de las ideologías de cada uno.” Aunque no profundizó en las posturas ideológicas de los presentadores, admitió que “las puede imaginar.”

Resines también enfatizó que no ve ningún conflicto en la competencia entre ambos programas, ya que su carrera se ve beneficiada por ambos. "A mí me da exactamente igual, yo voy a ir a los dos sitios porque me conviene,"explicó. De igual forma, se refirió a la polémica generada por la entrevista de Jorge Martín y la diferencia de trato entre ambos espacios, asegurando entre risas: “No me ha pasado a mí porque no se atreven.”

Sobre la politización de la guerra entre ambos formatos, Resines fue tajante: "Se le está dando a esto una polémica que no es para tanto. Se ha politizado esa guerra y es un poco absurdo, porque ni un programa es tan de izquierdas como dicen ni el otro tan de derechas como dicen." Además, comentó que no le sorprenden las críticas hacia ‘La Revuelta’, al ser conscientes de los presupuestos de los programas en la televisión pública y privada.

Finalizó la entrevista celebrando que ahora tenga la oportunidad de colaborar en ambos programas, afirmando: “Bienvenida sea ‘La Revuelta’ y bien mantenido sea ‘El Hormiguero’.”