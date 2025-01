Los Mozos de Arousa se convirtieron en los grandes protagonistas de 'Reacción en cadena'. Los gallegos dejaron huella en su paso por el concurso y, aunque tuvieron que decir adiós después de que un trio de andaluces les derrotara, se fueron a casa con más de 2 millones de euros, pero también con una polémica sobre las Campanadas.

Según desveló el trio gallego, habían sido los escogidos por Telecinco para dar las Campanadas, pero discrepancias en el presupuesto y algunas exigencias de los Mozos de Arousa que la cadena no quiso cumplir, terminar con una tensa despedida.

La promesa de las Campanadas en Telecinco se esfumó, pero no la experiencia porque los gallegos fueron los escogidos para dar las Campanadas en Vilagarcía de Arousa.

La tradición que siguen en casa de Borjamina para comer las uvas

Lejos del tradicional plato con 12 uvas, Borjamina mostró como se tomaba una cucharada de puré con cada campanada. Ante el revuelo que se causó por la peculiar forma en que realizan el ritual, muchos usuarios preguntaron directamente qué estaba haciendo el concursante.

Si bien la duda no fue resuelta por él mismo, el usuario @sr_adrian93 se aventuró a dar la respuestas: "puré de Uvas, es lo más típico en Galicia, es en honor a las abuelas que ya no tienen dientes para las uvas".

La respuesta no pasó desapercibida para los demás seguidores de Borjamina. Muchos reconocieron no haber escuchado nunca sobre esa tradición y otros aplaudieron el gesto del gallego. Fuese o no el motivo, los seguidores gallegos manifestaron no haber escuchado nunca sobre esa tradición.