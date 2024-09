Uno de los culebrones del verano sin duda ha sido el protagonizado por el desencuentro familiar entre Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, en el que evidentemente también se ha visto envuelto Kiko Jiménez. El penúltimo capítulo lo ponía la propia Sofía ofreciendo todos los datos de su versión del conflicto.

En su intervención en "De viernes" la influencer aseguraba que "me da vergüenza, le he dicho muchas veces por favor para, pero siempre he tratado de disimular. Yo soy la primera culpable de haber normalizado esto y de haber hecho cómplice a Kiko. Mi madre siempre ha sido así con todas las personas que han estado a mi lado, las considera culpables. Piensa que todos los que se acercan a mí son interesados".

Sofía puso fecha y detalles a la ruptura definitiva. "El peor día de mi vida fue el 4 de agosto. Ese día lo voy a llevar desagraciadamente en mi recuerdo. Vengo de ‘Supervivientes’ donde he estado libre y con poco ruido y cuando volví a la rutina mi madre no paraba de machacarme diciendo que no tenía que haber vuelto a la tele, que si Marta, que si Kiko. Pero no sé por qué yo hubo un momento miré a los espejos y sentí que era una pesadilla. Yo me puedo equivocar pero puedo tomar mis decisiones. Sufrí un ataque de ansiedad, ya no podía más pero mi madre seguía. Llamé a Kiko que se iba a trabajar y él intentaba mediar pero mi madre no escucha, es como hablar con una pared", cuenta

La joven buscó refugio en casa de su hermano, "nunca me había visto así" y le pide ayuda para que su madre se marche al menos unos días: "Yo solo pedía unos días de libertad y de paz. La única preocupación de mi madre y su enemigo es Kiko entonces le engaño y le digo a mi hermano que le dijera que lo iba a dejar con Kiko y que estaba mal con él. Y entonces ella se va al día siguiente. Yo ya no quería hablar más con ella, hice clic. Y cuando se fue yo estaba bien e incluso me sentía culpable por sentirme bien y entonces no paraba de juzgarme porque me sentía mala hija".

La situación fue tal que tras un asalto de Maite a la casa de su hija y las amenazas que esta asegura que recibió, tuvo que intervenir la Guardia Civil.

La réplica

Apenas unos días después era Maite quien ocupaba la misma silla para dar el otro plano de la misma historia. Maite se mostró arrepentida y dispuesta a enterrar el hacha de guerra: "Me siento mal si la he fallado. Espero que Sofía me escuche y que me llame. La he podido agobiar, lo reconozco. He podido ser una madre intensa que me he metido en su relación, pero siempre desde el amor de una madre".

Galdeano confesaba estar "muy mal, muy afectada" a raíz de esta situación, puesto que desde que Sofía regresara de Honduras la relación entre ambas comenzó a resquebrajarse hasta que Suescun tomó la decisión de echar a su madre de casa. Pero, ¿cuál fue el detonante del conflicto? Cuenta Galdeano que hubo una conversación entre la pareja que a ella no le gustó nada: "Se levantó todo enraizado y le dijo '¿para qué has ido allí? ¿No te da vergüenza que has quedado como la puta de España?' Entonces me levanté del sofá y le dije 'ya te vale, chaval. ¿Tú te crees que eso son formas de hablarle a mi hija?"

Rumores de montaje

Aunque han sido muchos los que han mostrado su apoyo a ambas, la sospecha de montaje no ha dejado de sobrevolar esta truculenta historia. La gota que ha colmado el vaso para los que defiende la teoría de la conspiración es la cantidad que ambas es han embolsado por cada uno de sus testimonios.

En su apoteósico regreso, "Ni que fuéramos" se sumaba al tema del verano pero desde otra perspectiva, en este caso desvelando el dineral que han ingresado y que en el caso de Sofía sería nada más y nada menos que 80.000 euros y 20.000 su madre. Además, ahora es Kiko Jiménez quien anuncia que también dará su versión en un plató.