'Gran Hermano' regresa este jueves, 5 de septiembre, a Telecinco, recuperando el formato con concursantes anónimos. La última emisión con personas anónimas fue en 2017, el año más polémico de la historia del reality por el abuso sexual que sufrió una de las participantes, por el cual fue condenado otro de los concursantes, José María López Pérez. Además, el programa fue muy criticado por su gestión de los hechos.

Con todo, desde su primera emisión en el año 2000, ese no ha sido el único episodio controvertido en el que se ha visto envuelto el programa. Múltiples exconcursantes hicieron correr ríos de tinta tanto durante su participación en 'GH' como después; por ejemplo la mediática Sofía Suescun, que participó en el concurso en el año 2015, o el colaborador de televisión Kiko Hernández, entre muchos otros.

Uno de los concursantes más conflictivos fue Arístides Alonso (Aris), el primer expulsado de 'Gran Hermano' 13, un joven bilbaíno que entró a la casa de Guadalix de la Sierra previo pago de 70.000 euros.

El drama familiar detrás de 'Gran Hermano'

La organización llevó a cabo su casting tradicional para la edición de 'Gran Hermano 13', pero abrió una segunda vía para entrar en el programa: una subasta online cuyos beneficios donaría a Cruz Roja para que la entidad lo destinara a fines sociales.

Aris tenía un gran motivo para querer participar: quería cumplir el sueño de su hermano Ramón, fallecido de cáncer con 21 años, que era fan incondicional del programa. Él nunca lo había visto y tampoco parecía que las relaciones sociales fueran su punto fuerte. De hecho, el único integrante del programa con el que tenía buena relación era el perro.

Después de protagonizar varios conflictos en sus corta estancia en el reality, fue el primer expulsado con el 80% de los votos y al llegar a plató también tuvo un desencuentro con Mercedes Milá, quien le echó en cara el hecho de que usara con demasiada ligereza el término "maltratador", en relación al trato de un compañero a la mascota del programa.

"No me arrepiento de nada. Mi vida nunca ha sido justa y sigue sin serlo", dijo Aris. "Yo entré porque era la oportunidad de entrar en Gran Hermano y donar el dinero y aunque no me creas nunca he visto 'GH'", respondió. "Cambié comprar un piso por Gran Hermano y no me arrepiento", sentenció el concursante entre lágrimas.

Un sorprendente historial delictivo

Cada día en Gran Hermano costó a Aris 10.000 euros y él aseguraba haberse gastado sus ahorros en entrar en la casa, pero poco después de su salida, el concursante entró a la cárcel por formar parte de una banda de atracadores que operaba en Asturias y Cantabria.

Poco después de salir de prisión, Ari fue imputado en un delito contra la seguridad vial después de ser descubierto por la policía con un carné de conducir belga caducado y falsificado.