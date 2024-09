Belén Esteban está gozando de una "segunda juventud" en la pequeña pantalla. Tras la cancelación de 'Sálvame' hace ya algo más de un año, la princesa del pueblo había estado desconectada del mundo televisivo, obviando su participación en 'Sálvese quien pueda', la pequeña serie de Netflix. Ahora, con el nacimiento de 'Ni que fuéramos Shh' en el canal Quickie, 'la Esteban' vuelve a estar de rigurosa actualidad y dejando titulares polémicos continuamente.

Pese a que su vuelta a la televisión haya ocurrido hace apenas unos meses, podía haber llegado mucho antes de la mano de TVE. Su salto a la televisión pública como jurado de 'Baila como puedas' parecía una realidad, pero finalmente alguien del grupo de comunicación decidió prescindir de ella y su lugar fue ocupado por otra persona. Fiel a su estilo, Belén Esteban no ha dudado en señalar con nombres y apellidos, a la persona que estuvo detrás de esta decisión. Así lo hizo en la rueda de prensa en la que presentó sus nuevos gazpachos.

"Yo no llamé a TVE, a mí me llamaron", comenzó diciendo antes de señalar a la cesada Elena Sánchez, expresidenta de la Corporación, como responsable de su veto en la cadena. "Tuve dos reuniones, se cerró el contrato, la negociación y la señora presidenta, que desde aquí le mando un beso que espero que le vaya bien porque creo que le han quitado y espero que encuentre trabajo...", apostilló.

"Me llamó la productora pidiéndome disculpas y pasaron un mal trago", lamentó Belén. "Yo me desilusioné un poco porque me gustaba ser jurado y tal, pero, vamos, que no se me ha ido la vida."

El regreso de Belén Esteban a la televisión

La antigua 'Fábrica de la Tele', bautizada ahora como 'Fabricantes Studio', ha traído de vuelta a la televisión al estilo 'Sálvame' con 'Ni que fuéramos Shh'. El anuncio fue un preaviso de lo que vino luego, que ha terminado siendo un auténtico éxito: "Este es un mensaje dirigido para todas aquellas personas que se han quedado huérfanas de entretenimiento desvergonzado y provocador. Nace Canal Quickie, el primer canal de streaming de corazón y televisión en directo. El 6 de mayo inicia sus emisiones de lunes a viernes con el estreno de su primer programa, 'Ni que fuéramos Sálvame", ha anunciado.

Esta plataforma trajo de regreso a Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés o Kiko Matamoros al directo, tras su breve paso por 'Sálvese quien pueda' en Netflix. Esa aventura seguirá en pie en esta nueva temporada que comienza el 2 de septiembre, pero lo hará también a través de la televisión en el canal TEN. Eso sí, quienes lo deseen podrán visualizarlo en Twitch y Youtube en Canal Quickie.