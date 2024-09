Empieza septiembre y, con él, la nueva temporada televisiva que nos acompañará hasta junio. Los programas que acostumbramos a ver en la parrilla regresan a la pequeña pantalla tras las merecidas vacaciones y lo hacen con muchas novedades, como las que traen Pablo Motos y 'El Hormiguero' en la que será su 19ª edición.

El programa de las hormigas prometió que volvería más fuerte que nunca para hacer frente a una competencia que parece que será feroz, sobre todo con 'La Revuelta' de Broncano y 'Babylon Show' de Carlos Latre. Habían anunciado numerosos cambios, nuevos colaboradores y varias sorpresas para repetir su exitoso 15,5% de share y 2,1 millones de espectadores. Y no decepcionaron.

La entrada ya fue toda una novedad, y es que el baile inicial estaba completamente renovado y lo hacía de la mano de nuevos colaboradores, como Susi Caramelo, fichaje que estrella que se veía en la fila trasera. Además, Pablo Motos se estrenó con un novedoso 'look', abandonando su más que tradicional camisa blanca y apostando por una azul claro que sorprendió al público.

¡Arrancamos la temporada 19 con un nuevo baile! #NadalEH pic.twitter.com/F14dEzUkpM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 2, 2024

¿Por qué cambió Pablo Motos el color de su camisa?

Una vez terminado el baile inicial y descubiertas las primeras sorpresas, los espectadores tuvieron tiempo para fijarse más en detalle en las novedades. La que más llamó la atención fue la camisa de Pablo Motos, que siempre vestía una camisa blanca y en este caso era azul. ¿A qué se debía?

"Me la han cambiado, y si no tengo ronchones de sudor, me la dejarán el resto del año", comentaba entre risas el presentador luego de que Trancas exclamase "Al principio no te conocía". Sin embargo, llama la atención el cambio, pues en febrero de 2023 se había pronunciado así sobre el porqué siempre llevaba camisa blanca: "Hace diecisiete años que llevo esto para no discutir con el realizador de fondo y no sé qué".

Quizás es que el nuevo decorado tiene menos tonos azules o a lo mejor ha llegado a un acuerdo con el realizador, pero hemos descubierto que no llevaba siempre camisa blanca por elección propia. Veremos lo que aguanta y si los "ronchones de sudor" no tardan en aparecer.