Leticia Sabater es una de las figuras televisivas que pasan menos desapercibidas en España y no se puede decir que ella misma no trate de incentivar esa imagen. Sus canciones más famosas, como 'La salchipapa' o 'Toma Pepinazo', si destacan por algo, sin duda, no es por la discreción de sus letras.

Leticia Sabater afirma haber salido con "una persona que ha mandado en el país durante muchos años" Estos días, la controvertida cantante y expresentadora de programas infantiles ha aparecido en 'El Rival Más Débil', el concurso de Telecinco presentado por Luján Argüelles. Y no ha defraudado. El paso de Leticia Sabater por el programa ya fue utilizado en las promociones de Telecinco. Tal y como se mostraba en el vídeo promocional, Leticia Sabater tenía que responder si las suculentas son un tipo de planta o una bactería, a lo que la cantante respondió de forma errónea "bacteria". Sin embargo no fue su único error, ya que a la hora de escribir quién creía que era el rival más débil escribió "Ainoa". Un hecho que hizo que Luján Argüelles le contestara "una bacteria que se come las haches", ya que Ainhoa se escribe con h. Pero esas no han sido las meteduras de pata más gordas de Leticia Sabater en el concurso. Los 'Mozos de Arousa' se convierten en embajadores de esta marca gallega: "Nos acogió con los brazos abiertos" El gambazo histórico de Leticia Sabater Uno de los "momentazos" de Sabater en el programa de Argüelles ha sido su respuesta a una sencilla pregunta: "¿Qué elemento de la naturaleza transportaba en su día el acueducto de Segovia?". La cantante se quedó en silencio durante un rato, pensando bien la respuesta. Todo para decir: "¡Piedras!", ante la incrédula mirada de Luján Argüelles. Leticia Sabater, objeto de estudio en una universidad de Estados Unidos "A mí me han tocado las (preguntas) más difíciles", se quejó Leticia, a lo que le respondió la presentadora: "¿Consideras una pregunta complicada 'qué transportaba el acueducto de Segovia'?". Ella se mantuvo firme: "Pues claro qué sí, yo qué voy a saber lo que transportaba el acueducto de Segovia". Esta surrealista interacción entre Luján y Sabater se completó con un vídeo en el que se ve a Leticia llevando una piedra en brazos: "Bueno babys, que me voy pa Segovia a poner esta piedra en el cuadro de honor del auceducto. Esta va a llevar mi nombre: La Leti. ¡Os quiero!". El clip, compartido en el TikTok de Telecinco, acumula dos millones de visualizaciones.