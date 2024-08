Nacho Cano fue uno de los entrevistados ayer en 'TardeAR'. El programa conectó con el productor musical para hablar de su caso, tras ser denunciado por una de las becarias que trabajaban en su espectáculo "Malinche".

Al inicio de la conversión, el exintegrante de Mecano ha querido destacar que los inmigrantes no vinieron a España para quedarse, sino para formarse y luego llevar a cabo el mismo espectáculo en México. Ana Rosa ha respaldado las palabras de Cano diciendo que el operativo se ha llevado "al límite" porque solo una de los 20 componentes del grupo ha denunciado.

Por su parte, el artista ha vuelto a afirmar que hay intenciones ocultas en esta trama y ha acusado a laSexta de tergiversar su caso. Sin embargo, Beatriz Uriarte, abogada de la becaria, ha intervenido ante tales afirmaciones, asegurando que el músico estaba faltando a la verdad.

"Señora abogada, no diga que falto a la verdad porque no sé quién la está pagando a usted, pero nosotros no estamos haciendo negocio con esto", le ha espetado Nacho Cano a la jurista, que ha tachado a su becaria de "mentirosa". "Les pido a los jueces que sean honestos porque, si no, los ciudadanos libres estamos perdidos", ha respondido Cano.

Cuando la abogada ha intentado responder, el productor se ha cabreado y decidió cortar la conexión: "Yo pedí que estuviera mi abogado y no está aquí. No quiero seguir hablando. Esto no está equilibrado. Me has metido a una abogada de la parte contraria y mi abogado no está. Aquí acaba mi intervención porque mi abogado no está y yo lo pedí", argumentaba quitándose el pinganillo y marchándose del plano.