'Pasapalabra' vive una nueva etapa tras la victoria de Óscar Díaz, que se llevó el bote frente a Moisés Laguardia. Tras un sinfín de programas frente a frente, fue el madrileño quien se llevó el gato al agua y, de paso, un premio de 1.816.000 euros.

Ahora, viene época de conocer a nuevos concursantes, acostumbrarnos a nuevas caras y volver a engancharnos a un programa que es historia de la televisión nacional. Son muchos los que se preguntan cómo son los castings para seleccionar a los nuevos participantes del programa de Antena 3, y la respuesta ha llegado de la mano de una persona que rechazó concursar.

Todo ocurrió después de que un usuario de 'X' lanzara una reflexión sobre este tipo de concursos televisivos tras las declaraciones de Óscar, el último ganador de 'Pasapalabra', sobre los impuestos y Hacienda.

"Si habéis visto Quiz Show, de Robert Redford, o simplemente si sabéis cómo funciona el mundo de la televisión, sabréis que todos estos concursos (y posiblemente toda la programación de las cadenas) son básicamente una estafa a los espectadores, con un guion preestablecido para que los deglutidores de programas de televisión, que principalmente son personas con baja formación intelectual y también de reflexión y autocuestionamiento, tengan un espectáculo acorde al "panem et circenses" de este momento de decadencia de la civilización junto con una educación en los valores principales de la misma."

"Aceptar sin condiciones que un dinero que has ganado se lo lleve el Fisco es una forma de vasallaje hacia el Estado como señor feudal hincando la rodilla, cuando la relación de los ciudadanos con el Estado debe fundarse en un contrato (el famoso contrato social de Jean Jacques Rousseau) por el que también el Estado acepte cumplir con una serie de obligaciones, y rendir cuentas a los ciudadanos cuando no las cumpla"; añadió.

Su polémico tuit en 'X' se zanjó con la respuesta de un antiguo concursante de 'Saber y ganar' que, tal y como el mismo confesó' rechazó participar en 'Pasapalabra'.

"José Antonio, como Óscar fui concursante de 'Saber y Ganar'. Después me llamaron de 'Pasapalabra' porque todos se nutren del nivel cultural de SyG y no me interesó. Dicho esto, odio tanto los impuestos que vivo donde no pago. P.D. Robert Redford no estaba diciéndome las respuestas", aseguró.