Gema López sigue con sus críticas a Terelu Campos tras el comportamiento que tuvo con un equipo de reportero que le preguntaron por la repentina muerte de Caritina Goyanes. Un día después de que se iniciase la polémica, la copresentadora de 'Espejo Público' ha vuelto a ser muy crítica con la actual colaboradora de 'De Viernes' por este hecho tras defendida por Pilar Vidal.

"Todas las personas que llegaron ayer al tanatorio llevaban muchas horas sin dormir", dijo López antes de que Vidal asegurase que dichas imágenes no fueron captadas en el tanatorio en el que se velaron los restos mortales de la hija de Cari Lapique y Carlos Goyanes. "Pues con más razón. Lolita llevaba 48 horas sin dormir, Nuria González estuvo en Marbella, se vino hasta Madrid y saludo en la puerta. No puede ser la ley del embudo".

"No puede ser que, cuando yo presente, me parezca bien que mis reporteros de la calle metan el micrófono porque me conviene porque estoy presentando. No puede ser que, cuando yo presente, no te parezca mal que se acuda al tanatorio de Bernardo Pantoja a hacer determinadas cosas, que todo el mundo lo pasa mal cuando pierde a seres queridos. Lo que estamos en este negocio hay veces que estamos aquí (en plató) y otras que estamos en la calle, Terelu. Y si nos viene bien cuando estamos aquí, tenemos que ser igual cuando estamos en la calle. Y lo voy a dejar aquí por me estoy calentando", comentó Gema López, haciendo una clara referencia a lo que ocurrió en la cobertura de 'Sálvame' del velatorio del padre de Anabel Pantoja.

El mensaje que hizo explotar de nuevo a Gema López

Además de ser defendida por una Pilar Vidal que aseguró que le pilló en "un mal momento", Arnau Martínez recibió en plató la respuesta de Terelu Campos a las palabras de Gema López a través de un mensaje de texto: "No tengo nada que decir, ni a Gema, ni a nadie, solo que si Gema supiera, probablemente se arrepentiría de sus palabras, nada más".

"Yo le pregunto si merece unas disculpas por su parte (por la de Gema López). Y pone: "No tengo nada que decir. Que haga y diga lo que quiera. Yo no voy a violar la vida privada de mi gente para defenderme de nada. Si lo entendéis bien y si no, estoy muy acostumbrada a ser la diana de muchos dardos envenenados", contó Martínez posteriormente.

Tras leer ese segundo mensaje, Gema López volvió a explotar, dedicándole más palabras en tono muy tajante a Terelu Campos: "El victimismo no. Y además, yo no te he pedido que violes la vida privada de nadie, ¿vale?".

"Mañana cuando te sientes en un plató y te pregunten por Caritina vamos a ver si contestas o no. ¿Sabes la diferencia? Que yo contesto igual. Me da igual estar en el plató o en calle. Vestida o con coleta. ¿Qué es violar la intimidad? ¿Te recuerdo las cosas que hemos hecho juntas? Entierros, tanatorios.... ¿Entonces no se violaban intimidades? Cuando te toca a ti sí, ¿no? De verdad... Simplemente, no has estado certada ayer. Ya está. No pasa nada. Esto no es una guerra contra a ti. (...) Eres una gran profesional, eres una tia generosa, pero yo no te reconozco así, porque estás dando tu peor versión", sentenció Gema López.