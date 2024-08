Patricia Pardo no pudo contenerse durante una de las últimas emisiones de 'Vamos a ver'. Aunque estamos ya en la recta final del periodo vacacional, las noticias al respecto todavía dan sus últimos coletazos. En Galicia, ha sido un verano combulso con la polémica de los 'fodechinchos' y la tendencia parece que no va hacia una bajada de repercusión.

Sobre el turismo en tierras gallegas hablaron durante la emisión de 'Vamos a ver' y el reportero fue muy claro, sabiendo cual podría ser la reacción de Pardo: "Este tema va a afectar a Patricia especialmente. La situación en Santiago de Compostela entre los vecinos y los visitantes que se comportan de manera incívica es cada vez más intensa. El último episodio ha hecho saltar chispas: un vecino se encaró con unos peregrinos portugueses que decidieron pasar la noche en las escaleras que dan acceso a la Catedral de Santiago".

Este vecino denunció la degradación del lugar y les recriminó que vandalicen lo que es Patrimonio de la Humanidad: "Santiago de Compostela no es un circo". Ante esto, Patricia Pardo no pudo contenerse y se mostró implacable: "Pues muy bien dicho. Son vándalos. No saben respetar lo que significa Santiago de la Humanidad y no merecen estar en la ciudad. Lo siento muchísimo". Aunque solo era el preámbulo de lo que estaba por venir.

Patricia Pardo explota contra el turismo incívico en Santiago de Compostela

"La Plaza del Obradoiro no está para hacer un picnic, no se puede dejar las cosas por cualquier sitio, no se puede ir a la ciudad y no respetar a los vecinos, gritando, insultando, pintando las piedras. Vosotros, supuestos peregrinos, ¿sabéis lo que significa la Catedral de Santiago? ¿Sabéis lo que significa cada milímetro de esas piedras? La primera de ellas se colocó hace 1075 años, así que actuar en consecuencia, que el camino de Santiago son muchas cosas: fe, deporte, cultura, y respeto a la ciudad y a los compostelanos", dijo Patricia Pardo al reanudar un discurso ya mucho más acalorado.

Además, mostró su indignación cuando, encima, tachan a los gallegos de anfitriones antipáticos: "Y no, no somos antipáticos, somos los mejores anfitriones porque estamos acostumbrados a recibir a los peregrinos, pero para eso hay que respetar. De verdad, que me llevan los demonios de una manera… ¿De qué forma se ha degradado? No hay turismofobia, todo lo contrario. Los compostelanos somos todo lo contrario y siempre hemos acogido a todos con los brazos abiertos, pero vandalizar una ciudad no es respeto".

Sin embargo, echó el freno, indicando que tampoco está bien tomarse la justicia por su mano, pero que era urgente tomar medidas: "Que alguien haga algo. Es que yo no puedo concebir que si vas de peregrino a visitar al Apóstol… ¿de verdad es necesario que pintes tu nombre y la fecha en la que has llegado en la piedra de la catedral? Yo tengo 41 años y jamás en la vida he visto a un peregrino firmar en la catedral. Es que así no valoras lo que estás yendo a visitar. Es una cuestión de educación y si no, que se queden en su casa".