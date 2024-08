Jorge Javier Vázquez acudió ayer al estreno de la nueva temporada de 'TardeAR', el programa de Ana Rosa Quintana, sin pelos en la lengua. "Yo te llegué a odiar el verano pasado", llegó a espetarle el periodista a la presentadora.

El reencuentro entre ambas figuras televisivas causaba gran expectación y no decepcionó a los espectadores. "Ayer me di cuenta de que la gente tiene tanto morbo por esta entrevista porque el verano pasado acabaste con mi programa", afirmó el catalán. Ana Rosa no dudó en defenderse: "Tú eres un buen periodista y no deberías fiarte de lo que dicen sino llamar por teléfono y preguntar. ¿Tú crees que yo tenía algún tipo de necesidad de venir a la tarde?".

Sin duda, el fin de 'Cuentos chinos', el programa que Jorge Javier presentó solo durante una temporada el verano pasado, fue uno de los temas centrales. "Aquí se produjo un cambio y esta señora se quedó con toda la parrilla", declaró el periodista. Pero también hubo tiempo para hablar del fin de 'Sálvame', de política y Jorge Javier incluso habló de que Borja Prado, expresidente de Mediaset, quería despedirlo.

"Tú aquí regentas un salón de té y yo regentaba un after en hora punta "



Ahora el after lo regenta María Patiño en @TENtv y estoy deseando que llegue septiembre para que se comente esta entrevista, menudo salseo se avecina 🥳#TardeARpic.twitter.com/sapRANaOxg — ✵𝕻𝖎𝖓𝖐 ❤️‍🔥 (@Pink1234___) August 26, 2024

"Deja en paz a Pedro Sánchez"

Jorge Javier ha ido al programa de AR a mearse en su cara de facha 🤣😂



pic.twitter.com/KqXnAtqhdY — Lechuga Feroz (@lechuga_feroz) August 26, 2024

Además de los "zascas" en lo relativo a lo televisivo, también hubo momentos en los que se notó una gran complicidad entre Ana Rosa y el presentador de 'El diario de Jorge'.

Una de las intervenciones que más ha revolucionado las redes sociales es este momento en el que Jorge Javier le pide a la presentadora que "deje en paz" al presidente de España, Pedro Sánchez. "A ti te pasa con Pedro Sánchez lo mismo que a mí con Ayuso, que no la soporto", dijo el periodista, "¿Te crees que a alguien le importa lo que opines de eso?".

Jorge Javier no se contuvo y también aprovechó su presencia en 'TardeAR' para hacerle esta petición a Ana Rosa: "Te pido que una vez a la semana no hables de okupas, mi madre tiene miedo de salir a la calle por ti".