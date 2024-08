Los espectadores de 'Reacción en cadena' no entenderían el concurso sin la historia de los Mozos de Arousa. El equipo formado por Raúl, Borjamina y Bruno, acumula un premio de más de dos millones de euros durante un año de participación en el formato de Telecinco. Desde entonces, la vida de los concursantes gallegos ha cambiado, en todos los sentidos.

Los tres compañeros han alcanzado una popularidad que no se imaginaban. El éxito del programa presentado por Ion Aramendi les ha convertido en personajes televisivos. Además de su fama, el dinero que han obtenido durante su participación ha cambiado su situación económica. En este sentido, 'El Español' ha hablado con Bruno para conocer cómo ha pasado este primer verano en su 'nueva vida'.

"Este verano estoy haciendo algún que otro viaje aprovechando que se graba con menos frecuencia desde que no se emite el programa los fines de semana. También voy a intentar sacarme el permiso de embarcaciones de recreo (PER), ahora que domino la carretera me quiero poner con el mar", decía con humor.

El gallego no duda entre playa y montaña cuando se habla de disfrutar de unas vacaciones: "Soy de tomar el sol y leer en una tumbona", confesaba el participante.

La nueva vida de Bruno Santamaría y el final en 'Reacción de Cadena'

No obstante, sus compromisos con el programa de Mediaset también han provocado un cambio de planes. "En septiembre del primer año tenía preparado un curso de inglés en Australia que he tenido que aplazar y, en caso de que sigamos más tiempo, lo cancelaré definitivamente".

No es el único proyecto que ha pausado, puesto que también ha aparcado sus estudios de Derecho. Bruno admite que al menos, quieren alcanzar los tres millones de euros en el concurso.

"No nos esperábamos estar tanto tiempo en el programa, pero estamos muy contentos porque al final eso significa que las cosas se están haciendo bien, que a la gente le está gustando Reacción en cadena y todos estamos contentos. Hemos superado todas nuestras expectativas y siempre decimos que si tiene que llegar un equipo que nos gane y perdemos, al menos por fin cobraremos", ha declarado el concursante.