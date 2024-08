Sofia Suescun ha decidido hablar, y no lo ha hecho con medias tintas. Uno de los rostros más conocidos de los realities no ha omitido ningún detalle a la hora de explicar por qué ha terminado su relación con su madre, Maite Galeano. Horas antes de su intervención en "De Viernes", Sofía abandonaba su casa en Madrid para dar la entrevista de su vida. Antes, ya la influencer ofrecía unas declaraciones a los medios que la esperaban a pie de calle. Ha querido agradecer públicamente el apoyo que ha recibido estos días por la polémica que está viviendo con su madre: "Agradezco el cariño y respeto con el que estáis tratando el tema".

Después de que Maite Galdeano anunciase a través de sus redes sociales que su hija, supuestamente inducida por Kiko Jiménez, le había echado de casa, Sofía ha permanecido en silencio. Hasta esta noche.

A lo largo de esta semana hemos podido ver algunas declaraciones que ha hecho Sofía en la previa que ha dado para el programa y lo cierto es que habla como nunca de la relación tóxica que ha tenido toda su vida con su madre, pero en "De Viernes", contó toda su verdad.

"No quiero creer que esas palabras las siente de verdad, no quiero reconocerla. Quiero creer que es fruto de sus celos porque ella considera que yo soy de su propiedad. Si no salen las cosas como ella quiere piensa que todos somos malos", empezaba su intervención.

Sofía también se enfrentó a duras cuestiones de los colaboradores. Terelu le preguntó si creia que su madre la quería: "Prefiero que no me quieras a que me quieras tan mal"

"Me da verguenza, le he dicho muchas veces por favor para, pero siempre he tratado de disimular. Yo soy la primera culpable de haber normalizado esto y de haber hecho cómplice a Kiko. Mi madre siempre ha sido así con todas las personas que han estado a mi lado, las considera culpables. Piensa que todos los que se acercan a mí son interesados", aseguraba.

El día en el que todo estalló

Sofía puso fecha y detalles a la ruptura definitiva. "El peor día de mi vida fue el 4 de agosto. Ese día lo voy a llevar desagraciadamente en mi recuerdo. Vengo de ‘Supervivientes’ donde he estado libre y con poco ruido y cuando volví a la rutina mi madre no paraba de machacarme diciendo que no tenía que haber vuelto a la tele, que si Marta, que si Kiko. Pero no sé por qué yo hubo un momento miré a los espejos y sentí que era una pesadilla. Yo me puedo equivocar pero puedo tomar mis decisiones. Sufrí un ataque de ansiedad, ya no podía más pero mi madre seguía. Llamé a Kiko que se iba a trabajar y él intentaba mediar pero mi madre no escucha, es como hablar con una pared", cuenta

La joven buscó refugio en casa de su hermano, "nunca me había visto así" y le pide ayuda para qeu su madre se marche al menos unos días: "Yo solo pedía unos días de libertad y de paz. La única preocupación de mi madre y su enemigo es Kiko entonces le engaño y le digo a mi hermano que le dijera que lo iba a dejar con Kiko y que estaba mal con él. Y entonces ella se va al día siguiente. Yo ya no quería hablar más con ella, hice click. Y cuando se fue yo estaba bien e incluso me sentía culpable por sentirme bien y entonces no paraba de juzgarme porque me sentía mala hija".

Amenazas y Guardia Civil

Tal fue la situación de tensión que Sofía cuenta como su madre, tras unos días separadas, comenzó a amenazar con quitarse la vida si no la perdonaban y dejaban volver a casa. Pero el tono fue subiendo. "Ella seguía insistiendo en que quería volver a casa y que todos teníamos que tragar y con todos los chantajes emocionales y graves amenazas que no pienso reproducir, viene a casa el 13 de agosto sin que nadie le espere, se salta todas las normas y el respeto, y viene sin dormir tras siete horas de viaje con un ataque de nervios, desquiciada, se salta la valla y tiene que venir la policía porque había unas amenazas graves que no sabía como iba acabar todo. Me deseaba lo peor porque no estoy con ella, ¿es mi madre o es mi enemigo?", relató.

Tal fue el miedo que asegura haber sentido que se encerró en una habitación con sus perros y fue necesaria la intervención de la Guardia Civil. De hecho, apunta "la policía me recomienda poner una orden de protección porqeu no estaba bien y entonces pongo esa medida".

Tras la participación de Sofía en "De Viernes" ahora el foco está puesto en la reacción de Maite Galdeano.