La 1 de TVE emite esta noche un nuevo pase de ‘El sustituto’ (22:50 horas). Año 1982. Un joven policía curtido en los barrios más duros de Madrid acepta un destino en un pueblo de mar con la esperanza de curar a su hija y, de paso, ganar algo de tranquilidad. Una vez allí, se ve envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que ha de sustituir. Las pesquisas le llevarán hasta un hotel playero donde una comunidad de ancianos nazis, reclamados por muchos países por crímenes contra la humanidad, vive un retiro paradisiaco y feliz.

Antena 3 emite esta noche nuevos capítulos de ‘¡Buenos días, mamá!’ (22:45 horas). En el primer episodio, Guido (Raoul Bova) investiga a Ágata, mientras la chica organiza una fiesta sorpresa para su cumpleaños, provocando en él una reacción inesperada. Un acontecimiento dramático del pasado nos lleva a descubrir la razón. En el presente, Francesca ya no puede controlar su fuerte atracción por Armando, mientras que Sole recibe atención inesperada de Federico. Mientras tanto, Guido se ve obligado a tomar una decisión delicada sobre Ágata... ¿qué está dispuesto a hacer para proteger a su familia?. En el segundo capítulo, Ágata no sabe cómo informar a los chicos de que tiene que dejarlos. Guido, mientras tanto, se acerca cada vez más a Miriam, después de descubrir un secreto en el pasado de su compañera. Ágata, a su vez, se acerca a Vincenzo, pero no sabe que él también esconde algo. Armando arrincona a Francesca, mientras que Jacopo tiene que entender sus sentimientos por Greta. Pero un evento inesperado altera las vidas de todos...

Liam Neeson, protagonista en Telecinco

Por su parte, Telecinco apuesta esta noche por un nuevo pase de ‘Ice Road’ (22:50 horas). Una remota mina de diamantes ha colapsado dejando atrapados a un grupo de mineros en una región lejana y helada de Canadá. Como parte de un equipo contratado para rescatarlos, el experimentado conductor de una quitahielos emprende un rescate imposible, teniendo que luchar contra una carretera helada, contra las aguas que están descongelándose y contra una amenaza que no ve venir.

Clint Eastwood investiga en laSexta

Un nuevo pase de ‘En la cuerda floja’ llega este jueves (22:30 horas) a laSexta. Wes Block (Clint Eastwood) es un policía de Nueva Orleáns al que asignan el caso de un violador y asesino en serie de mujeres que actúa en el famoso y conflictivo Barrio Francés. La investigación se transforma en un reto psicológico para Wes, cuando descubre que su personalidad y comportamiento tienen muchos puntos en común con el asesino. Temores enterrados en el pasado afloran ahora a la mente del detective y se agudizan cuando resultan asesinadas mujeres a las que él conoce. Thriller psicológico recibido por la crítica americana como uno de los mejores de los años ochenta.

‘Callejeros’ ocupa el prime time de Cuatro este lunes (22:30 horas). El drama de Zulema, que desde hace diez años se ve obligada a ducharse con un paraguas porque le cae por el techo del baño el agua de su vecino de arriba, con todo tipo de residuos, será una de las historias que el espacio contará en un programa con el que miles de españoles se sentirán identificados: ‘Vecinos molestos’. En Veiga de Nostre, una aldea gallega de apenas 15 habitantes, David vive atemorizado porque los conflictos con su vecino han ido aumentando año tras año hasta convertir la situación en insostenible. En Granada, Paco sufre las andanzas del apodado ‘Spiderman de Maracena’, un vecino que a menudo trepa por el patio y entra a su casa por las ventanas de las viviendas contiguas. Vive rodeado de basura y al abrir la puerta para atender al reportero del programa, el hedor es insoportable. El programa de reportajes mostrará también la llamada ‘azotea del terror’, en Madrid, donde una vecina cría ratas y prende hogueras cuando tiene frío. Tiempo atrás, tras una discusión sobre fútbol, esta mujer le hirió en el cuello a un vecino y estuvo a punto de morir desangrado.